Ida e Riccardo a Uomini e Donne/ Ancora problemi: “Non mi sento desiderata!”

Sorpresa nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. In studio Maria De Filippi annuncia il ritorno di una coppia che il pubblico ben conosce: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due fanno il loro ingresso mano nella mano e con un gran sorriso sulle labbra, segno buono per chi li rivede. Dopo aver salutato tutti gli amici del parterre maschile e femminile, iniziano a raccontare le novità degli ultimi mesi e si arriva subito a scoprire che i problemi non sono mancati. Ida e Riccardo hanno affrontato una nuova e forte crisi che ha avuto ripercussioni sul loro rapporto, tanto da portarli a separarsi nuovamente dopo l’ennesimo litigio. Una litigata di cui è però Riccardo a lamentarsi in modo particolare oggi nello studio di Uomini e Donne.

Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne: prima lo scontro, poi…

Riccardo Guarnieri ammette di essere stato pesantemente attaccato e anche insultato da Ida Platano, cosa che avrebbe dunque determinato un allontanamento dai due. Ida però non è da meno. A Uomini e Donne la dama racconta di non sentirsi affatto desiderata dal suo fidanzato, riproponendo dunque un problema che aveva già fatto presente altre volte in studio. Riccardo dichiara che questo “allontanamento fisico” è stato causato proprio dal litigio e dalle accuse di lei sulle quali non è riuscito a passare. Tuttavia oggi queste divergenze sono superate, stando a quanto i due confessano sul finale. Ida e Riccardo infatti ammettono di essersi rimessi in corsa. Maria allora li fa ballare per sancire questa pace e, durante il ballo, arrivano anche dei baci appassionati tra i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA