Ida e Riccardo si sono lasciati?/ La dama scoppia in lacrime a Uomini e Donne

E’ nuovamente finita tra Ida e Riccardo? Nuova crisi per la coppia del Trono Over di Uomini e Donne stando alle anticipazioni sulla nuova puntata del dating show di successo di Canale 5. La dama bresciana è tornata per la sfilata e giustamente in tanti le chiedono come prosegue la storia d’amore con Riccardo. Inizialmente Ida preferisce non rispondere, ma improvvisamente scoppia a piangere non precisando però i motivi di questa sua reazione emotiva. Stando alle prime anticipazioni la Platano non avrebbe parlato né di crisi né tantomeno di rottura, ma allora a cosa sono dovute queste sue lacrime? Ricordiamo che Ida e Riccardo, dopo una serie di tira e molla, avevano lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi con tanto di proposta di matrimonio da parte dal cavaliere. Possibile che una volta usciti dal programma le cose siano andate nuovamente male?

Ida e Riccardo salta il matrimonio?

A lanciare il sospetto che le cose tra Ida e Riccardo siano nuovamente finite è il sito ilvicolodellenews che ha condiviso con i suoi lettori alcune impressioni e testimonianze da parte di alcune persone che hanno partecipato come pubblico alla registrazione della puntata in cui Ida è tornata nel Trono Over di Uomini e Donne. “Ida è tornata per fare la sfilata – si legge sul sito -, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere”. Un gesto molto forte che indicherebbe che la storia d’amore tra i protagonisti del Trono Over sta vivendo un momento molto delicato. “Tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”. Eppure va detto che fino a qualche giorno fa Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembravano così felici al punto da parlare di nozze. La Platano, infatti, aveva accettato la proposta di matrimonio del suo “uomo” annunciando nel programma di voler condividere questa grande gioia con la sua migliore amica Gemma Galgani. Intanto la dama bresciana anche sui social non ha risposto alle domande dei suoi fan, ma i suoi post con tanto di canzoni malinconiche fanno pensare che per la coppia di Uomini e Donne forse è nuovamente finita!

