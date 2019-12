Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: matrimonio? Lei risponde…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano oppure no? Oggi in onda la puntata registrata questo sabato pomeriggio, aprendo uno spiraglio. In principio ci fu la proposta, con tanto di anello di fidanzamento in bella vista. Lei non sa se accettare, balla con lui stretta stretta e poi si dirigono nel dietro le quinte, in attesa di un lieto fine che tarda ad arrivare. Ida è confusa ed impaurita e, accettare una proposta simile, vuole dire mettere in piedi le basi di una relazione stabile, tra convivenza e divisione degli spazi da marito e moglie. La dama ha molta paura di soffrire, e non sa cosa fare. Le ultime dinamiche infatti, ci mettono di fronte ad un dietro le quinte particolarmente importante, con la donna alle perse con le mille titubanze del suo cuore. “Non ho parole Riccardo, non so dirti. Adesso non me la sento, non mi spingere a fare una cosa che non mi va. Io non ti ho dato una risposta, questo lo devi tenere tu. […] Adesso non chiedermelo, non è che non sono onesta ma non me lo puoi chiedere adesso”.

Ida Platano risponde alla proposta di nozze di Riccardo Guarnieri

Ida Platano però, si rende conto del passo importante: “Questi gesti sono bellissimi, la lettera è bellissima, l’anello è bellissimo, dire “Ti voglio sposare” è stupendo, è una cosa bellissima. Io l’ho sempre detto, da quando ti ho conosciuto, che tu sai sconvolgere la vita ma sconvolgerla in un modo che adesso mi sembra tutto assurdo. Io non lo so. […] Da un giorno all’altro puoi anche decidere di non stare più male, di metterti delle cose in testa e dire: “Cambio, cambio e volto pagina”. Forse ero convinta di dimenticare alcune cose ma ora come ora mi stanno riaffiorando tutte… non lo so, forse ero convinta di questo. […] Non lo so Riccardo… forse non ci credo più io. […] (Ho bisogno) di stare sola. Adesso è così. […] Ho detto che voglio stare da sola non che ci devo pensare se ti amo o no!”. Oggi pomeriggio, Ida Platano darà una risposta più o meno definitiva e, a tal proposito, ecco cosa scrive il VicoloDelleNews: “Finalmente Ida Platano risponde pubblicamente alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri: la donna tergiversa, non dà una risposta diretta, ma dice che non vuole perderlo e che dovranno creare insieme le basi di un matrimonio che al momento non ci sono. Pertanto da quel che si è capito ora ci proveranno seriamente, ma non si è compreso se continueranno a stare nel programma o no (Immaginiamo proprio di sì)”.

