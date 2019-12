Uomini e Donne/ Gemma Galgani, replica al vetriolo per Giorgio (trono over)

Giorgio Manetti di recente ha rilasciato una intervista con protagonista anche Gemma Galgani, dandole un consiglio: “Stare soli non è la fine del mondo, e può essere anche la cosa più bella. Puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola… oppure, Gemma, non ce la farai mai”, ha fatto sapere l’ex cavaliere del trono over intervistato dal Magazine di Uomini e Donne. Proprio in funzione di questo, Gemma Galgani ha voluto rispondere al suo ex, senza mezzi termini: “E’ facile pontificare ed esprimere valutazioni e consigli sulla vita degli altri . Diverso è quando si tratta della propria vita. Stare soli, per la maggior parte delle persone, è spesso complicato e a volte persino fonte di ansia e insicurezza. Il bisogno di non essere soli può nascere da mille motivi diversi: magari si ha alle spalle un vissuto con una famiglia molto unita oppure si è sofferto per un abbandono o, più semplicemente, non si riesce ad apprezzare il piacere della propria compagnia”.

Uomini e Donne, Gemma risponde a Giorgio

Gemma Galgani poi continua: “Per quanto mi riguarda, credo di aver imparato a stare sola da tanti anni e sono indipendente da tutti i punti di vista. Posso anche affermare con determinazione assoluta però, che i problemi condivisi sono ‘metà problema’ mentre le gioie condivise sono doppie. So convivere con me stessa, ma credo che non ci sia nulla di sbagliato nell’ambire ad avere un compagno. E non uno qualsiasi, tanto per non rimanere fisicamente soli: io vorrei qualcuno da amare. C’è una bella differenza tra l’essere soli e il sentirsi soli, sensazione, quest’ultima che ultimamente provo spesso. Se non stai con la persona giusta, puoi sentirti solo anche con chi hai accanto”. In ultimo, la dama chiosa: “Ma è così difficile comprendere che io desidero con tutta me stessa una vita piena d’amore?”. arriverà la nuova risposta del suo ex fidanzato? Staremo a vedere cosa succederà in questa settimana con le nuove dinamiche del trono over, compresa la sua frequentazione con Juan Luis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA