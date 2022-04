Ida Elena De Razza, figlia Fioretta Mari/ Le nozze con Gino: “Proposta? Via Facebook”

Ida Elena De Razza è la figlia di Fioretta Mari e Armando De Razza. Come mamma e papà ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, ed è considerata ad oggi una delle migliori interpreti e musiciste del genere celtico. 36 anni, Ida Elena De Razza è anche un’attrice nonché una docente nelle scuole di recitazione, ed ha esordito fin da giovane per poi specializzarsi in canto. Al momento vive in Svizzera, e l’anno scorso si è sposata dopo tre anni di fidanzamento con un uomo originario proprio della nazione elvetica, Gino, anche lui musicista. Sembra che la scintilla sia scoppiata durante un festival in Germania, e la proposta di matrimonio sarebbe addirittura arrivata in diretta Facebook.

Alla fiera dell'est di Angelo Branduardi/ Significato canzone:"Il mio grano di immortalità. È di tutti"

“Mentre mi preparavo per un live streaming su Facebook – ha raccontato recentemente Ida Elena De Razza parlando con Eva 3000 – di punto in bianco, si mette in ginocchio e mi dà un bellissimo anello antico chiedendomi di sposarlo, come un vero menestrello! Infatti ho fatto tutta la diretta Facebook in lacrime!”. I due si sono sposati con il rito celtico, e il perchè è scontato: “Entrambi siamo grandi appassionati della cultura celtica, è una delle cose che ci legano. Anche i nostri anelli sono anelli d’ispirazione celtica, all’esterno vi è scritto “Anam Cara” che in gaelico significa anima gemella”. Soddisfatta mamma Fioretta Mari: “L’ho vista commossa e “mamma” come non ma – ha raccontato la figlia del noto personaggio tv – penso sia contenta! E poi, vederla fare un viaggio in macchina per la Svizzera durante l’era del coronavirus, è stata una grande prova d’amore!”.

Armando De Razza, chi è l'ex marito Fioretta Mari/ Genio della musica, showman e attore

IDA ELENA DE RAZZA, FIGLIA FIORETTA MARI: “NEI TALENTI VA TUTTO TROPPO VELOCE”

Nonostante sua mamma sia stata una delle insegnanti di Amici de Maria De Filippi, Idea Elena De Razza non ha mai preso parte ad un talent: “Non c’è stata l’occasione, inoltre ritengo che i tempi dei talent non diano la possibilità agli artisti di lasciare emergere le loro sfumature più nascoste. Tutto troppo veloce, un artista ha bisogno di tempo per esprimersi, per sentirsi a casa. Non so come mi comporterò in un talent, ma mai dire mai, giusto?”. Chiusura dedicata a Sanremo, festival a cui il padre Armando De Razza, ha partecipato anni fa: “Come tutti i cantautori italiani, anche io sogno un giorno di portare una mia canzone al festival di Sanremo, da quando ero bambina”.

LEGGI ANCHE:

Luisa Zappa, moglie Angelo Branduardi e le figlie Sarah e Maddalena/ "Donna mia" la dedica d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA