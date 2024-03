Ida Platano, bacio con Mario Cusitore a Uomini e Donne?/ Nuova esterna e nuovo confronto in studio

Ida Platano, nuovi corteggiatori a Uomini e Donne?

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, lunedì 18 marzo 2024 e nuove puntate anche per Ida Platano la cui scelta è ancora lontana. Dopo la decisione di restare solo con Mario Cusitore e Pierpaolo per i quali prova un interesse che, tuttavia, non convince tutti, in primis Tina Cipollari, Ida Platano potrebbe chiedere l’arrivo di nuovi corteggiatori. Nonostante l’attrazione per Mario e la voglia di procedere a piccoli passi, Ida non è ancora riuscita a lasciarsi andare con il corteggiatore napoletano che sta provando a a fare di tutto per ritrovare la sua fiducia. Ida, infatti, non nasconde di non fidarsi totalmente di Mario dopo le numerose segnalazioni ricevute anche se sta provando a fare di tutto per fidarsi di lui.

Di scelta, tuttavia, non si parla ancora e, qualora Pierpaolo che, nella scorsa registrazione, infastidito da alcuni atteggiamenti di Ida aveva lasciato lo studio per poi rientrare, potrebbe chiedere l’arrivo di nuovi corteggiatori.

Ida Platano e Mario Cusitore: arriva il bacio in esterna a Uomini e Donne?

Da quando è salita sul trono, Ida Platano ha dato solo un bacio a stampo a Pierpaolo. Nessun bacio passionale per la tronista che, su consiglio della redazione, sta provando a non buttarsi a capofitto nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Tuttavia, la frequentazione con Mario va avanti ormai da diverso tempo e tra i due l’attrazione fisica è evidente. Dopo essersi ritrovati e aver messo da parte, almeno per il momento, le varie incomprensioni, Ida si lascerà finalmente andare

La tronista, nella registrazione odierna, tornerà ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli degli ultimi giorni vissuti: Ida, dunque, spiazzerà tutti annunciando di aver baciato Mario? Non ci resta che attendere le anticipazioni della registrazione.











