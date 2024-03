Ida Platano, caramelle e biglietto per Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Lui torna in studio

Ida Platano e Mario Cusitore: il saluto prima dell’addio di lui a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, la puntata di Uomini e Donne del 13 marzo 2024 continua con il trono di Ida Platano. Dopo l’ingresso in studio insieme a Brando, Ida si accomoda al centro dello studio. Maria De Filippi manda in onda il video dell’ultimo confronto tra Ida e Mario. Nella scorsa puntata, di fronte al bacio tra Ida e Pierpaolo, Mario aveva lasciato lo studio. Raggiunto da Ida, aveva annunciato il suo addio alla trasmissione. “Potevamo essere bellissimi“, dice Mario nel filmato che, nel salutare Ida, dice di non essere più interessato.

Al termine del filmato, Maria De Filippi svela che, dopo l’addio di Mario, Ida gli ha fatto recapitare delle caramelle alla melatonina insieme ad un biglietto in cui gli chiedeva di non litigare più per provare a recuperare il rapporto rotto per le continue segnalazioni ricevute sul corteggiatore napoletano.

Ida Platano e Mario Cusitore: confronto a Uomini e Donne

Maria De Filippi annuncia che Mario, dopo aver ricevuto le caramelle e il biglietto di Ida, ha deciso di tornare. “Non me lo sarei mai aspettato”, commenta ironicamente Tina Cipollari. Ida, così, spiega di non aver gradito l’atteggiamento del corteggiatore: “Pretendevi in 48 ore di tornare quelli che eravamo”, sbotta la tronista.

“Io non pretendevo niente. Volevo solo uscire perché mi hai detto che vuoi conoscere il vero Mario e questo è il vero Mario“, replica il corteggiatore convinto che non uscendo in esterna non riusciranno mai a recuperare. Nonostante il duro botta e risposta in studio, Ida ammette di essere felice di rivederlo in studio.











