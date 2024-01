IDA PLATANO, CHI È EX FIDANZATA DI ALESSANDRO VICINANZA/ Lui “Ora mi sento di nuovo vivo”

Alessandro Vicinanza a Verissimo racconta la sua verità sulla rottura con Ida Platano, ora sul trono di Uomini e Donne. «Sono stato molto innamorato di Ida, mi ha dato emozioni che non provavo da tempo. A volte si lascia non perché non ami più l’altra persona. Non la amo più, ma quando l’ho lasciata l’amavo, solo che non mi sentivo corrisposto. Avevo delle sensazioni, poi ne ho avuto atto…», racconta il cavaliere del programma di Maria De Filippi. Alessandro Vicinanza nega di averla lasciata più volte: «Litigavamo, ma l’ho lasciata solo ad ottobre. C’era qualcosa che non andava da parte sua. Alla fine la mia verità è questa. Poi mi sono ritrovato lei che era pronta a conoscere altre persone».

Alessandro Vicinanza perchè è finita con Ida Platano/ La frequentazione con Roberta Di Padua e...

Il riferimento è al fatto che Ida Platano sia ora tronista. «Mi sono sentito pronto pure io ad andare avanti indipendentemente da lei. Ora mi sento di nuovo vivo, invece prima mi sentivo spento. Alla fine quello che pensavo è vero, evidentemente non mi amava, ma era infatuata. Ora ho difficoltà a crederle». Ma per Silvia Toffanin l’uomo prova ancora un sentimento per la sua ex fidanzata: «Secondo me sei ancora innamorato di lei. Piangi quando parli di lei…». (agg. di Silvana Palazzo)

Ida Platano insultata sui social/ Durissimo sfogo della tronista di Uomini e Donne: "La gente non sta bene"

Ida Platano e la fine della storia con Alessandro Vicinanza

Ida Platano, insieme a Gemma Galgani, è una delle protagoniste più amate della storia del trono over di Uomini e Donne. Dopo la fine della tormentata storia con Riccardo Guarnieri, ha ritrovato l’amore con Alessandro Vicinanza con cui ha lasciato il programma vivendo una storia durata quasi un anno. Tutto sembrava andare a gonfie vele al punto che Ida sembrava pronta a trasferirsi da Brescia, città in cui vive e lavora, a Salerno. Poi la rottura improvvisa e la scelta di rimettersi subito in gioco accettando il trono di Uomini e Donne. Proprio all’inizio della sua avventura, nel corso di una puntata di Verissimo, Ida ha svelato il motivo della fine della storia con Alessandro.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Un regalo da Ernesto, poi la promessa di un massaggio...

“É successo che lui inizia a dirmi che non si sente più bene e felice con me. Non è mai stato chiaro, ma credo fosse finita da tempo e lui non riuscisse a dirmelo, lo vedevo distante. Io ho reagito male all’inizio, poi mi sono detta che non volevo più rincorrere nessuno dopo quello che ho passato. Piano piano mi sto amando io. Secondo me non mi ha mai tradito. Non mi permetto di giudicare i suoi sentimenti, ma non capisco perché ha provato a trascinare questa storia se da parte sua era finita da tempo. Io voglio la storia vera, ero innamorata, mi ha dato quella spensieratezza dopo tanti anni di sofferenza”.

La replica di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne non è stato indolore. Durante la prima puntata della nuova avventura di Alessandro nel parterre del trono over, infatti, c’è stato un durissimo scontro con Ida durante il quale tra i due ex sono volate accuse reciproche.

“Non ho mai tradito Ida. Ad agosto, quando eravamo in Puglia, hao fatto le valigie e te ne sei andata perché eri gelosa di un like messo alla moglie di Justin Bieber”, le dure accuse rivolte da Alessandro ad Ida a cui ha anche ribattuto quando lei ha svelato che era pronta a trasferirsi a Salerno per costruire una vita con lui – “Talmente pronta che dopo dieci giorni era pronta a conoscere altre persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA