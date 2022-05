Ida Platano, chi è/ Vicino l’addio a Uomini e Donne? Dal ‘caso’ Riccardo Guarnieri alle accuse del web

Ida Platano, chi è la dama di Uomini e Donne

Ida Platano è una delle maggiori protagoniste di Uomini e Donne. Approdata al trono Over alcuni anni fa, la dama si è fatta conoscere per la sua forte sensibilità ma a far discutere per lungo tempo è stata la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri. I due si sono frequentati per lungo tempo fino a decidere di lasciare insieme il programma e iniziare una storia fuori dallo studio di Canale 5.

Chi però ha seguito le vicende della coppia, sa che il loro è un tira e molla che sembra non avere mai fine. E proprio di recente, quando sembrava che Ida avesse finalmente dimenticato Riccardo e fosse quindi pronta ad innamorarsi di nuovo, ecco che riappare in studio, dando nuovamente inizio a scene ormai ben note al pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi.

Ida Platano a Uomini e Donne: dal rapporto con Riccardo a Gemma Galgani

Ida Platano sarà oggi, 28 maggio, una delle protagoniste della nuova puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la dama di Uomini e Donne affronterà numerosi argomenti che riguardano proprio il suo lungo percorso nello show di Canale 5. L’amore per Riccardo sarà certo uno dei temi principali della chiacchierata, ma si parlerà anche della sua grande amicizia con Gemma Galgani, probabilmente delle numerose critiche alle quali è sottoposta proprio a causa di alcuni atteggiamenti e di una sua forte sensibilità. E chissà che Ida non sveli quale sarà il suo futuro a Uomini e Donne e se, al momento, nei suoi piani c’è quello di dire addio in modo definitivo al programma di Canale 5.

