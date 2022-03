Ida Platano chiude con Alessandro, Uomini e Donne/ La consola Umberto Gaudino di Amici

Uomini e donne, Ida Platano scoppia in lacrime e chiude con Alessandro Vicinanza: le anticipazioni del 22 marzo 2022

Manca poco alla nuova puntata di Uomini e donne, in onda alle 14:45 circa in data odierna 22 marzo 2022, quando secondo le relative anticipazioni tv si assisterà al prosieguo della lite accesasi in studio al trono over tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due sono ai ferri corti, dal momento che -all’ennesimo confronto di coppia – Ida si dichiarerà presa sentimentalmente dal cavaliere e con la pronta replica di lui la bresciana capirà di non essere corrisposta in amore.

L’ennesima delusione d’amore quindi si delineerà per l’ex storica di Riccardo Guarnieri, che non a caso finirà in balia di un mare di lacrime, giungendo alla scelta definitiva di lasciare l’uomo che l’ha fatta capitolare al trono over. Ida Platano vorrà quindi chiudere la conoscenza intima avviata con Alessandro Vicinanza e la conduttrice, Maria De Filippi, prenderà a cuore il momento di sconforto che vedrà in difficoltà la bresciana, tanto da riservarla una sorpresa in carne ed ossa: Umberto Gaudino!

Ida Platano si lascia consolare da Umberto Gaudino di Amici, a Uomini e donne

A questo punto, nel disperato tentativo di donare un nuovo sorriso a Ida Platano, fortemente provata per via dell’epilogo della lovestory avviata con Alessandro Vicinanza a Uomini e donne, Maria De Filippi farà entrare in studio Umberto Gaudino, ballerino professionista e latinista all’attivo di Amici. Il motivo dell’entrata in scena del sex-symbol napoletano al centro studio? L’idea sarà quella di far ballare Ida in un paso doble con il sexy latinista di Napoli, una performance che desterà sicuramente curiosità e ilarità negli appassionati telespettatori dei format Mediaset prodotti e condotti da Maria De Filippi.

Riuscirà Umberto Gaudino a risollevare i morale a Ida Platano o la dama vorrà rinunciare in definitiva alla sua ricerca dell’amore in tv? Staremo a vedere cosa accadrà alla nuova puntata di Uomini e donne- trono over.

