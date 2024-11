Umberto Gaudino a This is me: chi sono i genitori del ballerino ex allievo di Amici

La seconda puntata di This is me, il nuovo programma di Canale 5 che ripercorre la storia dei talenti usciti dalla scuola di Amici nel corso degli anni, va in onda questa sera con tanti ospiti pronti a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. C’è anche un giovane talento del ballo, che prese parte al talent di Maria De Filippi nel 2019, approdando sino alla fase finale per poi essere “ingaggiato” nel cast dei ballerini professionisti del programma sino ad oggi: stiamo parlando di Umberto Gaudino.

Classe 1990, il ballerino è originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e si è avvicinato alla danza sin da bambino. Ma che cosa sappiamo della sua storia e, in particolare, dei suoi genitori? A tal riguardo non sono disponibili molte informazioni sulla famiglia di Umberto Gaudino, che sappiamo però essere stata fondamentale nella sua decisione di inseguire la passione per la danza. Passione che condivide con la sorella, che quando era bambina frequentava una scuola e lui la accompagnava spesso a lezione assieme alla madre.

Umberto Gaudino e la passione per la danza scoperta per caso

I genitori di Umberto Gaudino lo hanno supportato nella decisione di cimentarsi nella danza sin da bambino, fondamentale fu un episodio che l’ex allievo di Amici raccontò ai tempi del talent: “A cinque anni io e mia madre avevamo accompagnato mia sorella a scuola di danza e l’insegnante mi ha chiesto di cominciare anche io a seguire le lezioni. Da quel giorno è cambiato tutto nella mia vita, mia sorella ha però dovuto lasciare“.

Spinto così da questa passione nata quasi per caso, Umberto ha iniziato a prendere lezioni di danza avviando la sua carriera agonistica all’età di soli 5 anni. La sua lunga gavetta l’ha poi portato a partecipare e numerosi tornei nazionali ed internazionali a 16 anni, sbocciando definitivamente negli anni a seguire; arrivò poi la grande opportunità televisiva di Amici, che lo vede ora esibirsi nel corpo di ballo della trasmissione.