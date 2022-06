Ida Platano di Uomini e donne denuncia i messaggi choc/ “Ti dovresti ammazzare…”

Uomini e donne, Ida Platano si sfoga via social: c’entra un utente che la perseguita

Può dirsi una degli indiscussi protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e donne 2022, dal momento che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo per l’ennesima chance che si è concessa con Riccardo Guarnieri al trono over, di tornare a formare una coppia fissa, poi rivelatasi fallimentare per l’ultima cena andata male tra loro (dove lei ha avvertito delle mancanze da parte di lui, come il mancato bacio), e ora Ida Platano torna a far parlare di sé. Il motivo? Riattivatasi via social, la bresciana ha trovato il coraggio di denunciare i continui attacchi gratuiti che riceve in rete da parte di un utente che le muove a quanto pare critiche, accuse e minacce, persino di morte ormai, all’ordine del giorno. La denuncia social da parte della dama vuole essere un invito generale alla sensibilizzazione su temi delicati, come il bullismo, il cyberbullismo e quindi la violenza psicologica, che vanno condannati tra le varie forme di violenza.

In occasione della sua denuncia social, Ida Platano quindi fa sapere pubblicamente che il sedicente account fake che la perseguita via social le destina messaggi che minano la sua salute mentale. “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”, è uno degli attacchi choc inferti alla dama di Uomini e donne.

La replica della dama alla violenza social

Oltre a condividere in rete gli screenshot di alcuni attacchi web gratuiti ricevuti, Ida Platano si è poi lasciata andare ad uno sfogo liberatorio rispetto ai soprusi ricevuti dall’account fake: “Ginetta piffero (questo il nome fake), io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”.

Nel frattempo, Ida Platano è preannunciata tra i grandi rientri al trono over di Uomini e donne, previsti per la nuova stagione del dating-show, in partenza a settembre 2022 .













