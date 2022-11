Ida Platano e Alessandro Vicinanza fidanzati/ Cena insieme e fuga romantica dopo l’addio a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo l’addio a Uomini e Donne: cena romantica e…

La registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri nello studio di Canale 5 ha regalato grandi sorprese ai fan del dating show. Una di questa è l’addio al programma di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, dopo essersi ritrovati, hanno iniziato a rifrequentarsi e hanno compreso di voler stare insieme. Così ieri hanno annunciato davanti a tutti di voler abbandonare il programma insieme per vivere fuori la loro storia d’amore.

Ma cos’è successo dopo la registrazione di Uomini e Donne? Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono concessi una serata romantica. A dimostrarlo sono le stories pubblicate su Instagram da entrambi che li mostrano insieme a cena. Ida mostra un tavolo, con luci soffuse e due calici di vino. Il tutto accompagnato da un tag che svela dove i due stanno cenando, ovvero Palazzo Dama, a Roma.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, fuga romantica con dedica

Alessandro Vicinanza ha invece postato l’immagine di una romantica location con piscina, probabilmente l’esterno del locale, accompagnata dall’emoji di un ranocchio, la stessa che compare nella storia pubblicata successivamente da Ida. In quest’ultima, risalente a poche ore fa, l’ex dama di Uomini e Donne si mostra in treno, in viaggio, probabilmente per una fuga romantica col suo nuovo fidanzato. Il breve filmato che la vede in viaggio è infine accompagnata da una canzone di Eros Ramazzotti dal titolo “Ma che bello quest’amore”, manifesto del bellissimo momento che Ida sta ora vivendo con Alessandro. Non resta che scoprire se questo sarà il tanto atteso lieto fine che la dama sperava di conquistare.

