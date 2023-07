Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi?/ Spunta un dettaglio che preoccupa i fan, ma…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: fan preoccupati per la coppia

Tra le coppie più belle e più seguite dal pubblico tra quelle che si sono formate nello studio di Uomini e Donne c’è quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. L’ex dama, dopo aver vissuto un’importante storia con Riccardo Guarnieri, finita definitivamente dopo alti e bassi, ha provato a rifarsi una vita con altri cavalieri incontrati nella trasmissione di Mara De Filippi. A conquistare il suo cuore, però, è stato Alessandro Vicinanza con cui ha lasciato lo studio dando inizio ad una vera relazione.

In questi mesi, Ida e Alessandro si sono mostrati sempre super affiatati, sereni e innamorati condividendo anche foto e video dei momenti che riescono a trascorrere insieme tra un impegno di lavoro ed un altro. Tuttavia, da qualche giorno, un dettaglio, non è sfuggito ai fan che non nascondono la propria preoccupazione per la coppia.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: ecco perché lei è in vacanza da sola

A scatenare la preoccupazione dei fan è la presenza di Ida Platano in vacanza. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha scelto di concedersi una vacanza in Sardegna e con lei non c’è Alessandro Vicinanza. L’assenza dell’ex cavaliere ha scatenato la preoccupazione dei fan della coppia, ma a rassicurare tutti, all’inizio della vacanza, ci aveva pensato proprio Ida.

La Platano, infatti, nel corso di una diretta condivisa con lo stesso Alessandro, aveva spiegato di essere andata in vacanza da sola perché Alessandro, a causa di alcuni impegni di lavoro, non poteva andare con lei. Tra i due, dunque, pare sia tutto ok ed ora i fan aspettano con ansia di rivederli nuovamente insieme.

