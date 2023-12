IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ “Non l’ho tradita, dopo 10 giorni…”

Alessandro Vicinanza contro Ida Platano

Scontro di fuoco a Uomini e Donne tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo aver annunciato di essere pronto a rimettersi in gioco, Alessandro dà la propria versione sulla fine della storia d’amore con l’attuale tronista di Uomini e Donne. “Non ho mai tradito Ida”, spiega Alessandro. “Le storie finiscono, ma ci tengo a dire che non ho lasciato Ida quattro volte”, aggiunge ma Ida non ci sta e replica. “Mi hai lasciata quando ero in Sardegna, mi hai lasciata ad agosto, settembre ed ottobre”, sbotta Ida.

“Ad agosto, quando eravamo in Puglia, hai fatto le valigie e te ne sei andata perché eri gelosa di un like messo alla moglie di Justin Bieber”, ribatte Vicinanza. “Non era un like, erano mesi di like”, risponde ancora Ida che puntualizza di essere sempre stata pronta ad avere una vita con lui e a trasferirsi a Salerno. “Talmente pronta che dopo dieci giorni era pronta a conoscere altre persone”, sbotta Alessandro. “Siete sicuri di riuscire a convivere qui?”, chiede Maria De Filippi mentre Alessandro conferma la propria intenzione. Ida, invece, appare abbastanza titubante (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, scontro a Uomini e Donne

Dopo undici mesi d’amore, la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è finita. L’addio ufficiale è stato annunciato con l’arrivo di Ida sul trono di Uomini e Donne che ha deciso di rimettersi subito in gioco accettando la proposta che le è stata fatta da quella che considera una vera famiglia. Fino a quel momento, c’erano stati solo rumors e indiscrezioni sulla coppia che, a quanto pare, non sarebbe riuscita a superare una serie di divergenze. Sul trono di Uomini e Donne, Ida pensava di poter fare un percorso sereno e tranquillo per ritrovare l’amore.

Tuttavia, il ritorno di Alessandro Vicinanza nel parterre del trono over cambia tutto. Alessandro, infatti, nella puntata del 5 dicembre, torna ufficialmente a far parte della trasmissione e con Ida lo scontro è inevitabile.

Le parole di Ida sulla fine della storia con Alessandro Vicinanza

Prima del ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, nel corso di una durissima discussione con Roberta Di Padua, Ida Platano ha svelato dettagli sui motivi che hanno portato alla fine della sua storia con il cavaliere salernitana portandola ad accettare la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne.

“Non è così. Lui dice che sono stata io a chiudere e che dopo 15 giorni sono venuta qui a Uomini e Donne. Dice che l’ho portato a farsi lasciare e non è la verità. Mi ha lasciata lui. Se mi sposavo con uno sconosciuto andava bene e nessuno diceva nulla. Siccome sono seduta sul trono qui allora gli dà fastidio a lui e un po’ a tutti. Sono tornata in famiglia perché per me questo siete. Io sono la stessa che era seduta lì. Dà fastidio anche a Roberta”, le parole di Ida.

