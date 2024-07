Ida Platano, insulti per il suo fisico: “Caviglie come zamponi”/ Lei sbotta: “Soffro di una patologia”

Ida Platano, dure critiche per le sue gambe: l’ex di Uomini e Donne replica

Ida Platano non è nuova a finire nel mirino delle critiche del web. La dama di Uomini e Donne, che quest’anno ha tentato di trovare l’amore come tronista, ha dovuto spesso fare i conti con i commenti duri degli haters che l’hanno attaccata per molteplici motivi: da questioni inerenti al programma fino al suo ruolo di madre. Negli ultimi giorni Ida è però nuovamente finita sotto i riflettori a causa di duri commenti scaturiti da una foto che la vede in costume da bagno.

Alcuni utenti hanno puntato l’attenzione sulle sue gambe, facendo commenti sulle sue caviglie. C’è chi allora le ha definite due “zamponi”, motivo per il quale tende sempre a coprirle, e chi ancora ha scritto “Lei ha i caviglioni, risaputo le gambe sono tutto un pezzo. Forse non l’hai mai vista la gamba nuda di Ida”. Di fronte a queste critiche, l’ex dama del trono Over non è rimasta in silenzio, spiegando che l’aspetto gonfio delle sue caviglie è causato da una patologia di cui soffre.

Ida Platano sbotta: “Ecco perché le mie caviglie sono così”

“Voglio dirvi che le mie gambe, sia che vi piacciano o meno, sono così da sempre. – ha esordito Ida Platano in un messaggio postato nelle storie di Instagram, dove ha inoltre spiegato – Soffro di una patologia e tutti questi anni facendo il mio lavoro non mi hanno aiutata a migliorare la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi! Le gambe saranno sempre così, grosse.” Un messaggio con il quale Ida spera di mettere a tacere, una volta per tutte, anche questo nuovo attacco nei suoi confronti.

