IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA OSPITI A UOMINI E DONNE/ Convivenza a Salerno: “Tra un anno…”

Ida e Alessandro: convivenza in vista

Bellissimi ed elegantissimi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne per raccontare il loro amore. “Siete tornati vedo. Avete fatto il giro del mondo in ottanta giorni”, dice Tina Cipollari. “Ci stiamo vivendo tantissimo. Ci sono stati momenti di alti e bassi. Sotto questo viso d’angelo, sembra tutto tranquillo, ma in realtà ha il suo carattere. Poi ci sono dei momenti in cui va in crisi”, spiega Ida.

Natalia Paragoni: "Sto per sposarmi..."/ Matrimonio in vista con Andrea Zelletta? Web in tilt!

“Il nostro problema è la distanza che cerchiamo di abbattere. Generalmente ci vediamo tutte le settimane, ma se non riusciamo e passano due settimane, vado in crisi. Poi ci sono dei momenti che, pur stando insieme, mi sento un po’ solo e le faccio presente il mio stato d’animo”, spiega Alessandro. “Ci tengo a dire che Samu (il figlio di Ida ndr) è sempre con noi. Cerchiamo di preservarlo evitando di mostrarlo sui social e ho cominciato a vivere Ida anche come mamma”, aggiunge l’ex cavaliere. “Avete mai pensato ad una convivenza?”, chiede Gianni. “Alessandro non si trasferirebbe mai. Io ho il mio lavoro e mio figlio, ma magari faccio finire la scuola media e quindi tra un anno…”, conclude Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani, nuovo appuntamento con Maurizio a Uomini e Donne/ Arriva il bacio?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne?

Le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne hanno sempre degli ospiti in studio. Nel corso della puntata che inizia oggi, in studio, dovrebbe arrivare una coppia del trono over che, oggi, sta vivendo una bellissima storia d’amore. Stiamo parlando di quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti nel parterre del trono over della trasmissione di Maria De Filippi e hanno vissuto varie fasi di alti e bassi prima di decidere di lasciare insieme il programma per provare a vivere la relazione nella vita di tutti i giorni.

Elio Servo e Aurora, lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Ballo gate e...

A distanza di mesi da tale decisione, tra Ida e Alessandro va tutto a gonfie vele. I due, infatti, hanno trascorso un’estate ricca d’amore concedendosi vari giorni di vacanza e relax e condividendo diversi momenti sui social. Nello studio di Uomini e Donne, inoltre, sono pronti a spiazzare il pubblico.

Le parole di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione del 29 agosto, Ida e Alessandro sono stati ospiti di Uomini e Donne. In studio, sono stati accolti con entusiasmo da tutti e, al centro dello studio, hanno raccontato qualche dettaglio della loro storia.

I due sono sempre più innamorati e felici e, almeno per il momento, continuano a vivere la relazione a distanza. Tuttavia, Ida ha spiazzato tutti annunciando che, tra un anno, quando suo figlio finirà le scuole medie, potrebbe trasferirsi a Salerno da Alessandro per avere una maggiore stabilità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA