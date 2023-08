Ida Platano e Alessandro Vicinanza scacciano la crisi/ Vacanza a Formentera tra coccole e sorrisi

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: vacanza d’amore dopo le voci di crisi

Dopo aver trascorso dei giorni meravigliosi in quel di Mykonos e qualche weekend in Italia, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si erano separati scatenando le voci di crisi. E’ bastata, infatti, una vacanza solitaria di Ida in Sardegna per scatenare le voci su una presunta crisi di coppia. Voci che, tuttavia, sono state smentite dall’ex dama e dall’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, come tutte le coppie, hanno ammesso di litigare per poi fare pace. Rientrata dalla Sardegna, dopo aver trascorso qualche giorno a casa, Ida è così ripartita, stavolta proprio con Alessandro.

La coppia, infatti, ha scelto di concedersi una splendida vacanza in quel di Formentera dove, tra giornate al mare, coccole e cene fuori condivide foto e video sui social mostrandosi sempre più unita, complice e innamorata.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: ritorno a Uomini e Donne?

Uomini e Donne è stato galeotto per Ida Platano e Alessandro Vicinanza che si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. La nuova stagione del dating show di canale 5 prenderà ufficialmente il via l’11 settembre e, nel corso delle nuove puntate, potrebbero esserci diverse coppie. Oltre alla possibilità di vedere nello studio di Uomini e Donne i protagonisti di Temptation Island 2023, non si esclusa la presenza di coppie o ex coppie.

Tra i nomi più gettonati, infatti, ci sono quelli di Ida Platano e Alessandro Vicinanza che potrebbero tornare in studio per raccontare i dettagli della prima estate insieme. Con loro, inoltre, potrebbero esserci anche Isabella Ricci e Fabio Mantovani per svelar ei dettagli della fine del matrimonio.

