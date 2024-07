Maura Vitali e Gianluca si sono lasciati dopo Uomini e Donne/ “Incompatibilità caratteriali”, lui sbotta!

Maura Vitali e Gianluca Rocchetti, botta e risposta dopo la rottura per gli ex di Uomini e Donne

Maura Vitali e Gianluca Rocchetti si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno deciso di proseguire la loro frequentazione fuori dallo studio di Canale 5. Sembrava dunque essere giunto il lieto fine per la coppia, ma negli ultimi giorni è invece arrivato l’annuncio della loro rottura. È stata Maura, ospite a Casa Lollo, ad confermarlo: “Tra me e Gianluca incompatibilità di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene, ognuno ha la sua vita. – ha spiegato l’ex dama del trono Over, aggiungendo – Per quanto mi riguarda la sola spiegazione che posso dare è l’ incompatibilità di carattere. Sono single. Con lui in 3 mesi ho visto questa incompatibilità ed ho chiuso, lo ho bloccato”.

Parole di fronte alle quali Gianluca non è rimasto in silenzio, ma alle quali ha invece risposto con un post di chiarimento sui social. “Alla luce di quanto appena visto nell’ultima intervista e dopo esser stato raggiunto da diverse pagine social che mi hanno riferito di aver ottenuto da Maura l’autorizzazione a diffondere la notizia della rottura, […] mi sento in dovere di fare chiarezza su alcuni punti.” ha esordito.

Gianluca Rocchetti rompe il silenzio dopo l’annuncio di Maura Vitali

Gianluca Rocchetti è dunque entrato nel merito dei fatti, spiegando cosa sarebbe accaduto con Maura dopo Uomini e Donne: “Se non l’ho fatto fino ad ora è solo perché ritenevo giusto che io mi confrontassi di persona con lei, ma dal momento che non solo non mi è stata data l’opportunità di farlo perché mi è stato chiesto esplicitamente con biglietto alla mano di non presentarmi a Brindisi, ma vedo anche che piuttosto che parlare con il diretto interessato si rilasciano addirittura interviste.”

Infine Gianluca Rocchetti ha così concluso: “Le incompatibilità caratteriali possono verificarsi perché siamo esseri umani… Ma credo fermamente che sia necessario sempre dare il giusto peso alle parole e ai gesti che si fanno nei confronti di qualcun altro. Io mi sono sentito in una relazione a 360 gradi e credo che due persone adulte, per rispetto del tempo trascorso e dedicato a vicenda, debbano quanto meno poter avere modo di chiudere qualsiasi situazione di persona e non tramite un messaggio quando solo pochi giorni prima venivano pubblicati post con foto e video e dediche d’amore.” Maura replicherà a questa stoccata?

