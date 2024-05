Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne/ “Sono venuto a Brescia perché ho paura di perderti”

Ida Platano e Mario Cusitore, ultimo confronto a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore tornano nello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 22 maggio 2024, per confrontarsi per l’ultima volta. Dopo l’ingresso in studio di Ida Platano, Maria De Filippi spiega che Mario ha provato a ricontattare più volte Ida al punto da essere andato anche a Brescia accompagnato dalla redazione. Nel filmato mandato in onda, Mario chiama Ida che, però, spiega di essere impegnata e di non poterlo vedere. L’ex corteggiatore napoletano, così, lascia Brescia senza riuscire a vedere Ida. Al termine del filmato, Maria annuncia così la presenza di Mario che ha chiesto più volte alla redazione di poter parlare con Ida.

“Ci tengo a dire che sarei venuto a Brescia anche senza la redazione”, spiega subito Mario Cusitore ma alle sue parole Tina Cipollari non crede e ribadisce di considerarlo un uomo bugiardo. La De Filippi esorta così Tina a lasciare il tempo a Mario di parlare prima di commentare.

Ida Platano chiude con Mario Cusitore a Uomini e Donne

“Sono venuto qua per farti capire che abbiamo fatto un percorso di bassi e alti, più bassi… Sono venuta a Brescia per farti capire che ti devi fidare di me”. Inizia così il discorso di Mario Cusitore che prova a convincere Ida a dargli un’altra possibilità ma Tina Cipollari sbotta – “Sei un bugiardo, hai negato di conoscere quella donna! Ida, cerca di dare delle risposte sensate! Tu sei quello che abbiamo conosciuto!”.

Dopo aver ascoltato le parole di Mario, Ida decide di far capire al corteggiatore napoletano il proprio stato d’animo: “Ho cercato di andare avanti e ogni volta era sempre la solita storia. Ci sono stata male, sono state delusa, ferita…”. Mario esorta Ida a dimenticare tutto quello che è successo per ricominciare, ma la Platano sbotta: “Sei venuto il sabato sera da me. Il giorno dopo eri ancora con quella ragazza, amica… la domenica pomeriggio ti trovavi con lei”, aggiunge l’ex tronista salutando Mario e chiudendo definitivamente le porte.











