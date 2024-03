Ida Platano e Mario Cusitore, Uomini e Donne/ Gesto importante di lui. Tina: “Ottima recita”

Ida Platano e l’esterna con Mario Cusitore a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e Claudio, la puntata di Uomini e Donne del 18 marzo continua con Ida Platano che ha portato in esterna Mario Cusitore con cui è tornato il sereno. I due si vedono a Fontana di Trevi e si raccontano provando a recuperare il rapporto entrato in crisi prima per le continue segnalazioni su Mario e poi per il bacio tra Ida e Pierpaolo. Ida, in esterna, sottolinea quanto la sua vita sia molto diversa da quella di Mario. “Pensi che a 45 anni mi faccia piacere dover raggiungere i miei amici in discoteca? Anch’io preferirei fare un weekend con la mia compagna e un figlio se li avessi”, puntualizza Mario.

Al termine del filmato dell’esterna, Tina Cipollari punzecchia il corteggiatore napoletano: “Bravo Mario, ti stai migliorando. Ottima recita e poi la scena finale è proprio da film. Ormai tutto il pubblico ci è cascato ma io non ti crederò mai”, sbotta la bionda opinionista.

Ida Platano, lite con Pierpaolo a Uomini e Donne

Di fronte all’esterna tra Ida Platano e Mario Cusitore, Pierpaolo chiede la parola a Maria De Filippi puntando il dito contro la tronista. “Da quando Mario è tornato, sei più fredda nei miei confronti. Ti vedo con un carattere leggero e hai anche sminuito il bacio”, spiega il corteggiatore facendo infuriare Ida. 2Io non ho un carattere leggero e non ho sminuito il bacio. Ho solo detto che non è stato quel tipo di bacio”, replica duramente Ida.

Mario, poi, dopo un botta e risposta duro con Pierpaolo, esce dallo studio e rientra con dei regali per Maria De Filippi, Tina Cipollari e Tinì Cansino e dei fiori per Ida Platano in occasione della Festa per la Donna.











