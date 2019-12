Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Capodanno separati? Mistero dopo Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri festeggeranno il Capodanno insieme? La coppia del trono over di Uomini e Donne, dopo aver trascorso il Natale lontana, potrebbe riunirsi per accogliere il 2020. Il condizionale, però, è d’obbligo. Sia Ida che Riccardo, infatti, non danno indizi su come trascorreranno l’ultima notte dell’anno. Ida, infatti, pur essendo molto presente su Instagram, infatti, non fa alcun riferimento alla sua storia con Riccardo che, a sua volta, è in silenzio da diversi giorni. Di fronte alla lontananza di Ida e Riccardo, i fans hanno cominciato a chiedersi se la storia continui. Come fa sapere il Vicolo delle News, infatti, i due si sono mostrati per l’ultima notte insieme lo scorso 17 dicembre, giorno in cui Riccardo ha pubblicato una serie di storie su Instagram mostrando il momento in cui ha fatto indossare l’annello di fidanzamento ad Ida.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: Capodanno insieme? I fan attendono notizie

I fan sperano di vedere Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme, almeno a Capodanno. La coppia, infatti, ha già trascorso il Natale separata. Ida, infatti, il 25 dicembre, si è mostrata in compagnia di Gemma Galgani mentre Riccardo, come ricorda il Vicolo delle News, il 22 dicembre, ha cenato con Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Questa sera, dunque, Ida e Riccardo si riuniranno? L’ex cavaliere, ieri sera, come svelano le talpe del Vicolo, era a cena con la famiglia. Avrà anticipato i festeggiamenti per poter raggiungere la sua Ida e brindare con lei al 2020 durante il quale potrebbero convolare a nozze? Il mistero, dunque, continua. Cosa starà davvero accadendo tra i due? Sarà in atto una nuova crisi o gli ex protagonisti del trono over avranno semplicemente deciso di proteggere il loro amore? Ai posteri l’ardua sentenza.

