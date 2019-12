Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano/ Video: lei indossa l’anello su Instagram

I fan di Uomini e Donne attendevano con ansia la nuova registrazione del trono Over per scoprire quali fossero le novità su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Eppure i due sono poi risultati assenti in studio. Dettagli che ha allarmato qualcuno ma ha soprattutto acuito la curiosità sulla coppia. In molti si chiedono infatti se i due stiano ancora insieme e come stia procedendo la loro storia, la risposta è: benissimo! Ida e Riccardo stanno vivendo in serenità il ritrovato amore e a quanto pare le cose si stanno facendo sempre più serie. Oltre alle dediche d’amore che i due si scambiano sui social, Riccardo avrebbe poi deciso di trascorrere del tempo con Ida, a casa sua. Ma non è tutto: il cavaliere ha festeggiato con la Platano il compleanno di suo figlio Samuele.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano: la prova su Instagram!

Ma il vero colpo di scena è arrivato solo poche ore fa quando su Instagram Riccardo ha voluto condividere un momento davvero speciale. In quello che sembra essere un parcheggio, Riccardo chiede a Ida di chiudere gli occhi e attendere. Poi dalla tasca prende la ormai famosa scatolina con l’anello con il quale le ha proposto a Uomini e Donne di sposarlo. “Allora adesso lo mettiamo questo anello?” chiede l’ex cavaliere del trono Over. Ida ancora tentenna un po’, alla fine lo bacia e indossa l’anello, accettando la sua proposta di nozze. Un passo in avanti davvero importante per Ida e Riccardo che si preparerebbero dunque a diventare ufficialmente marito e moglie. Annuncio in arrivo nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne?





