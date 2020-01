Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Convivenza in arrivo? Dopo Uomini e Donne…

Le discussioni, i rancori e le ripicche sono ormai un lontano ricordo per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo aver lasciato definitivamente il trono over di Uomini e Donne hanno trovato il giusto equilibrio per far funzionare la storia. Dopo aver trascorso insieme il Capodanno brindando ad un 2020 che potrebbe portare importanti novità nella loro vita, Ida e Riccardo continuano a viversi nella quotidianità. La coppia che ha trascorso l’ultima notte dell’anno in Puglia è diventata ormai inseparabile come documentano le storie pubblicate su Instagram dall’ex dama. Riccardo, infatti, sta facendo di tutto per riconquistare definitivamente la sua fiducia, sta trascorrendo tantissimo tempo a Brescia dove Ida vive e lavora. Avendo una propria attività e un bambino, per Ida è molto più complicato spostarsi. Motivo per il quale è Riccardo a raggiungerla. Tra i due non mancano sorrisi e sguardi complici con cui fanno sognare i fans che hanno sempre tifato per il loro amore.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: CONVIVENZA IN ARRIVO?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno più intenzione di perdere tempo. La coppia, dopo essere rimasta lontana tantissimo tempo, ha intenzione di fare le cose sul serio. Nei prossimi mesi, per risolvere il problema distanza, potrebbero così decidere di iniziare una convivenza. A trasferirsi potrebbe essere Riccardo permettendo così ad Ida di portare avanti il suo lavoro e di non allotnanare il figlio dalla città in cui è cresciuto. I fans, inoltre, sognano anche un figlio per i due. Riccardo, durante una diretta social ha espresso il desiderio di avere un figlio maschio. Il cavaliere ha svelato il suo sogno con il sorriso spiegando di voler un figlio maschio che vada, un giorno, a corteggiare Bianca, la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Il 2020, dunque, sarà l’anno giusto per realizzare tutti i sogni d’amore di Ida e Riccardo? I fans lo sperano.

