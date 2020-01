Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni trono over: Veronica sotto accusa!

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DELL’8 GENNAIO

Veronica Ursida finirà sotto accusa. Questo è uno dei responsi della nuova registrazione del trono over di Uomini e donne andata in scena proprio ieri pomeriggio in quel di Roma. Per la prima volta la puntata non si è aperta con Gemma Galgani e i suoi amori bensì con Armando Incarnato che, contro ogni pronostico, è tornato in tv con la sua ex proprio per chiarire la situazione portando le prove che le accuse contro di lui sono false. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News, sembra proprio che, nonostante le parole di Armando e le accuse che la sua ex ha rivolto a Veronica Ursida, quest’ultima abbia deciso di mettere tutto da parte e andare avanti nella loro conoscenza perché prova ancora qualcosa per lui. A quel punto è stato Gianni Sperti a dare di matto temendo che i due siano d’accordo e volendo vedere i suoi due cellulari per controllare le loro conversazioni private ma senza trovare niente di compromettente. Contenti del ritorno di Armando? Come sarà vederlo in tv al fianco della sua ex?

VALENTINA ED ERIK DI NUOVO INSIEME?

C’è grande attesa per le anticipazioni della nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne. Se le novità su Gemma Galgani e la sua nuova fiamma sono di certo le più attese, il pubblico è curiosi di scoprire anche quanto accadrà ad altri ormai ben noti protagonisti. Uno di questi è Valentina Autiero che proprio oggi, nel corso della puntata andata in onda, ha ricevuto l’ennesima delusione d’amore da Erik. I due hanno deciso di chiudere e la dama ha versato nuove lacrime, iniziando a dubitare di essere lei il problema in questa relazione. Dunque Valentina torna single e alla ricerca del grande amore. Che oggi possa arrivare sul suo conto qualche novità? La Dama avrà conosciuto qualche nuovo cavaliere? Lo scopriremo attraverso le prossime anticipazioni del trono Over. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GEMMA MOLLA MARCELLO A UOMINI E DONNE?

Cosa accadrà nella nuova registrazione di Uomini e Donne? Dame e cavalieri tornano in studio anche questa settimana ma le luci sono ancora una volta tutte puntate su Gemma Galgani. Ormai quella con Juan Luis è una parentesi del tutto chiusa, tuttavia la dama ha già conosciuto un altro cavaliere: Marcello. Oggi però scopriremo se effettivamente questa conoscenza può avere seguito, visto che l’uomo è corteggiato anche da altre dame, tra cui Anna Tedesco. Gemma e Marcello potrebbero infatti aver avuto modo di vedersi in settimana per una nuova esterna, e chissà che non sia arrivato per loro anche un altro bacio. Eppure il timore dei fan della dama è che sia in arrivo per lei l’ennesima delusione: Marcello la lascerà immersa nelle lacrime come accaduto in passato con altri? (Aggiornamento di Anna Montesano)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 GENNAIO TRONO OVER

Tutto è pronto per quello che possiamo definire il trono over day! Dame e cavalieri andranno in scena oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Uomini e donne ma faranno lo stesso con il ritorno in studio per una nuova registrazione, la terza in pochi giorni per i senior. A quanto pare Maria De Filippi ha deciso bene di mettersi sotto con le registrazioni e oggi pomeriggio dovrebbe tornare in studio per gli over e domani per il classico e, molto probabilmente, la scelta di Giulio Raselli. Questo le permetterà di concentrarsi nel fine settimana su Amici 19 che tornerà al sabato pomeriggio. Tutto come previsto quindi, sperando che Gemma Galgani possa tornare in studio alla ricerca di un nuovo amore. Proprio nei giorni scorsi, durante l’ultima registrazione, è venuta a galla la sua conoscenza, con tanto di baci a stampo, con Marcello, lo stesso però sta conoscendo altre due dame, come andrà a finire?

ARMANDO INCARNATO TORNERA’ A UOMINI E DONNE?

Uomini e donne non si concentrerà solo su Gemma Galgani visto che un altro punto interrogativo è legato ad Armando Incarnato. Il bel cavaliere oggi sarà in onda ma per una delle sue ultime volte visto che, dopo le ultime discussioni, sembra proprio che sia stato silurato dalla redazione del programma. Lui stesso ha provato a negare sui social, e oggi pomeriggio scopriremo se lo vedremo di nuovo nel parterre maschile di Uomini e donne oppure no. Altro punto da risolvere è quello legato a Valentina Autiero. La donna è stata messa ko dalla conoscenza con Erik e anche nella ultima registrazione si è mostrata un po’ sofferente per quello che è successo tanto da sciogliersi in lacrime. Cosa ne sarà di lei oggi e cosa è successo dopo l’ultima puntata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA