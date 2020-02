Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi?/ Ospiti a Uomini e donne rivelano che…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi oppure no? Da quando la dama è stata ospite a Uomini e donne da sola per prendere parte ad una sfilata finendo poi in lacrime proprio in seguito alla domanda sulla sua relazione su Riccardo, le polemiche non sono mancate. In un primo momento si è parlato di nuovo di crisi, poi addirittura del fatto che il pomo della discordia poteva essere l’interesse di Riccardo all’agenzia di Pamela Perricciolo e il suo avvicinamento a quest’ultima e, alla fine, dopo la dovuta smentita via social, è arrivato il gesto che ha sconvolto tutti ovvero il cavaliere ha cancellato le foto di coppia dal suo account Instagram. In seguito a quest’ultimo colpo di scena in molti si sono detti certi che la relazione tra i due fosse finita ma così non è stato o, almeno, in parte non è così.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI OSPITI A UOMINI E DONNE RIVELANO CHE…

A rivelarlo saranno proprio Ida Platano e Riccardo Guarnieri che ospiti a Uomini e donne riveleranno che c’è stata un po’ di maretta. A quanto pare lei in un primo momento non si è sentita molto considerata da lui mentre il cavaliere l’ha accusata di averlo ferito e offeso fortemente e per questo si era fatto un po’ indietro ma, a quanto pare, tutto è risolto visto che la dama oggi ammetterà di amare il suo Riccardo, ancora più di prima, e alla fine i due balleranno felici e innamorati con tanto di baci appassionati al centro dello studio. Cos’altro scopriremo sui due? Quello che è certo è che la registrazione è andata in scena domenica pomeriggio e che i due si sono poi mostrati insieme sui social alle prese con il lavaggio dei denti in due lasciando pensare ad una convivenza.

