Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ Uomini e Donne: foto cancellate

Storia al capolinea tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La coppia del trono over di Uomini e Donne non trova pace. Dopo essersi riuniti e aver deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi per vivere l’amore senza telecamere, Ida e Riccardo sembravano aver trovato un equilibrio. Guarnieri, infatti, trascorreva molto tempo da Ida come documentavano foto e video che i due pubblicavano sui social. Nelle ultime settimane, però, è cambiato qualcosa. Ida, infatti, ha recentemente partecipato alla sfilata delle dame del trono over scoppiando a piangere in studio e limitandosi a dichiarare: “quando vorrò parlarne lo dirò, adesso no“. Alla puntata, però, era assente Riccardo Guarnieri e così Maria De Filippi aveva evitato di chiedere ulteriori dettagli. Oggi, però, dal profilo social di Riccardo arriva un indizio importante che preoccupa i fans della coppia.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SONO LASCIATI? LUI CANCELLA TUTTE LE FOTO

Riccardo Guarnieri ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con Ida Platano. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, negli ultimi mesi, aveva condiviso diverse immagini di coppia che, nelle ultime ore, sono completamente sparite. Per i fans si tratta di una prova inconfutabile della fine della storia tra i due. sul profilo di Ida, invece, ci sono ancora tutte le foto con Riccardo. Scorrendo le varie immagini, infatti, spunta sia la foto scattata subito dopo la decisione di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi che quella della notte di Capodanno. Dalle nozze alla rottura, dunque, il passo è stato breve? La coppia si sarà detta definitivamente addio o tornerà presto sui propri passi?

