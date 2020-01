Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Ritorno a Uomini e Donne tra liti, baci e…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri formano una delle coppie più amate tra quelle nate nello studio del trono over di Uomini e Donne. Nonostante i due abbiano lasciato la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere, continuano ad essere molto seguiti sui social. Motivo che ha spinto la redazione ad invitarli all’ultima registrazione per raccontare l’evoluzione del loro rapporto. Dopo un filmato che riassume la loro storia d’amore dalla decisione di lasciare il programma alla consegna dell’anello di fidanzamento in un parcheggio, Ida e Riccardo hanno fatto il loro ingresso in studio. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, tra i due procede tutto a gonfie vele anche senon mancano i litigi e le piccole incomprensioni. L’ultima discussione è arrivata a causa di Gemma Galgani. Ida, infatti, ha raccontato di non aver gradito l’atteggiamento di Riccardo che non ha fatto gli auguri di compleanno a Gemma che è la sua migliore amica.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI A UOMINI E DONNE: DOPO LE LITI, I BACI

Il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ad avere come ingrediente principale la passione. Sia quando litigano che quando fanno pace, infatti, l’ex dama e l’ex cavaliere non riescono a nascondere la passione che li attira l’uno verso l’altra. Anche nello studio del trono over, tra i due, non sono mancati i momenti di tensione come quando Riccardo ha accusato di Ida di non aver fatto gli auguri di compleanno ad alcuni suoi parenti. Nonostante tutto, però, i due sono felici e innamorati al punto che Riccardo confessa di aver ricevuto alcune proposte di lavoro che, però, ha non sta valutando perchè lo porterebbero lontano da Brescia e da Ida. Un gesto d’amore di cui, tuttavia, come si legge sul Vicolo delle News, Ida non sapeva niente. Complice, poi, un ballo, i due si sono riappacificcati restando in trasmissione e scambiandosi baci durante la parte finale della registrazione.

