Gemma Galgani/ Piange per Massimiliano: arrivano Tina e il dottore! (Uomini e donne)

Gemma Galgani in lacrime a Uomini e donne? Sì, come al solito. Ormai non c’è nemmeno più bisogno di dirlo visto che non c’è una puntata del trono over in cui la dama non finisce col piangere a dirotto anche solo per qualcuno che racconta una storia d’amore. Sarà questo il caso di oggi visto che il lungo percorso di dame e cavalieri questa settimana inizierà da una sfilata in cui le frecciatine tra lei e la sua rivale Anna Tedesco non mancheranno così come non mancheranno quelle tra la dama torinese e Tina Cipollari, fino a dove si spingeranno le dame del programma? Inutile dire che ad attirare di più l’attenzione sarà il siparietto che Gemma Galgani e Tina Cipollari sapranno regalare al pubblico e tutto per via di Massimiliano che sfilerà in passerella in versione Ufficiale e Gentiluomo.

GEMMA GALGANI PIANGE A UOMNI E DONNE PER MASSIMILIANO!

Secondo le anticipazioni rivelate dal Vicolo delle News sembra che il cavaliere sfilerà vestito come Richard Gere nel film e scenderà dalla passerella per baciare sul collo la sua Aurora farle fare una giravolta e poi portarla dietro le quinte per un bacio, almeno secondo quanto si evince visto che in studio non è stato mostrato. Sarà questo momento clou della puntata di oggi di Uomini e donne a ridurre in lacrime Gemma Galgani che, a quel punto, finirà per sentirsi male almeno secondo quanto rivelato da Tina Cipollari che è subito corsa a chiamare il dottore per lei. Il siparietto non mancherà così come le frecciatine tanto che Gemma Galgani finirà in stessa sulla passerella fino a quando Massimiliano non rientrerà e la far sfilare tra le sue braccia facendole recuperare in fretta la salute.

