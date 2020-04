Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ “Volano i piatti in casa!” (Uomini e donne)

Pubblicità

Belli, sorridenti e distesi, cosa appaiono Ida Platano e Riccardo Guarnieri che oggi interromperanno la conoscenza di Gemma Galgani dei suoi nuovi corteggiatori. In collegamento, proprio come Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due si mostreranno felici e contenti e pronti a salutare proprio la bella Gemma, grande amica di Ida Platano, e impossibilitata, in questi giorni, a vederla per via dell’emergenza. Sicuramente le due si stanno sentendo in questi giorni e non si sono dimenticate ma oggi avranno modo di farlo in tv a favore del pubblico che apprezza (almeno in parte). L’attesa è tanta per sentire il racconto di Ida e Riccardo e della loro quarantena forzata che, proprio in questo periodo, è caduta a pennello per loro. Dopo l’ultima crisi, la discussione e il ritorno alla passione, i due si sono dovuti rintanare in casa di lei per iniziare la loro convivenza anche se nessuno aveva pensato che sarebbe stato impossibile fare altro.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI AL LANCIO DEI PIATTI

Sicuramente il loro periodo insieme, volenti o nolenti, li sta mettendo alla prova come coppia, ma da quanto possiamo vedere dal video anticipazioni di Uomini e donne sembra che i due siano felici anche se Riccardo prende subito la palla al balzo per fare la sua battuta: “Abbiamo finito i piatti di porcellana e abbiamo iniziato con quelli di plastica”, per rispondere a Gianni Sperti sulla loro convivenza. Subito dopo il pugliese poi nega e si dice felice e lo stesso avevano già pensato i fan seguendoli sui social in questi giorni tra dirette e Tik Tok. Cos’altro riveleranno oggi pomeriggio a Uomini e donne?



