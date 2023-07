Ida Platano, episodio imbarazzante in aereo/ L’ex Uomini e Donne: “C’era una puzza…”

Ida Platano e la disavventura in aereo

Ida Platano, anche in vacanza, non dimentica i fan e, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, racconta cosa le è successo in aereo. Rilassata, abbronzata a e super sorridente, la Platano ha svelato l’intenzione di lasciarsi coccolare un po’ concedendosi un massaggio in compagnia di una nuova amica incontrata proprio nel luogo scelto per le proprie vacanze. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, inoltre, ha svelato di aver vissuto un momento particolare in aereo. Ida, infatti, ha raccontato di essere partita alle 7 del mattino.

Uomini e donne, Ida Platano: "Mi hanno ribaltato il negozio.."/ Estate rovinata: lo sfogo amaro

Per non perdere il volo, la Platano si è svegliata all’alba e, dopo essersi lavata e profumata, ha raggiunto l’aeroporto. Dopo essersi accomodata al proprio posto, Ida si è ritrovata ad affrontare un momento difficile a causa della presenza di una coppia. Ma cos’è successo esattamente? A raccontare tutto è stata la stessa Ida.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nuova vacanza d'amore/ Sempre più complici a Capri: i fan sognano

Le parole di Ida Platano

“Ma sapete che vi devo raccontare una cosa?”, chiede Ida Platano ai suoi followers. L’ex dama, poi, entra nei dettagli: “Allora, quando sono partita, l’aereo era alle sette del mattino. Quindi una persona, di prima mattina, si lava, si prepara, si mette il profumo, comunque ha un buon profumo alle sette del mattino, non erano le 19“, ha aggiunto la Platano.

Poi ha aggiunto: “C’era questa coppia che era dietro di me, era seduta dietro. Ma una puzza, una puzza che non vi dico. Mi veniva quasi la nausea, da rimettere proprio. Ad un certo punto prendo il profumo dalla borsetta e comincio a spruzzare un poco. Non ce la facevo più. Ho resistito 10 minuti, ma non potevo fare un volo di un’ora e 15 minuti con quell’odore. Almeno così ho un po’ camuffato”.

Uomini e donne, Ida Platano: "Mi avete rotto le pal*e!"/ La reazione all'accusa sul ruolo di madre é furiosa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA