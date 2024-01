Ida Platano, esterna e lite con Mario Cusitore/ Poi Ernesto Russo lascia Uomini e Donne

Ida Platano, nuova esterna con Mario Cusitore

Il trono di Ida Platano è ormai entrato nel vivo. La tronista di Uomini e Donne si sta mettendo totalmente in gioco provando a conoscere totalmente i suoi corteggiatori prima di sbilanciarsi. Tra i pretendenti che, più di altri, hanno conquistato le sue attenzioni ci sono sicuramente Mario Cusitore ed Ernesto Russo, protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 15 gennaio. Ida, in particolare, continua a portare in esterna Mario. Dopo la segnalazione su Mario, Ida sta provando a cancellare i dubbi e a fidarsi totalmente del 44enne che, dopo la segnalazione, ha più volte espresso il desiderio di lasciare la trasmissione per poi cambiare idea.

Pur non fidandosi totalmente di Mario, Ida ha deciso di tenerlo riuscendo anche a convincerlo a restare in trasmissione per dimostrarle il suo interesse. Nel corso della registrazione del 15 gennaio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ida ha portato in esterna proprio Mario.

Ida Platano perde Ernesto Russo

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 15 gennaio di Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano e Mario Cusitore, in esterna, hanno discusso nuovamente. I due, tuttavia, sono riusciti a chiarirsi durante l’esterna per poi confrontarsi al centro dello studio.

Chi, tuttavia, ha regalato il vero colpo di scena è stato Ernesto Russo. Quest’ultimo, nel corso della puntata del 15 gennaio, ha espresso la propria delusione per l’atteggiamento di Ida che, a suo dire, si è comportata da “zerbino con Mario”. Una delusione che potrebbe aver scatenato una scelta clamorosa: come anticipa Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ernesto ha deciso di eliminarsi.











