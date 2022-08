Ida Platano in ospedale “Partito tutto da un’emicrania”/ Come sta? Ex Uomini e Donne…

Ida Platano sta poco bene: l’annuncio ai fan della dama di Uomini e Donne

Ida Platano è sempre molto attiva sui social e, di fronte alla sua assenza, i fan hanno cominciato a preoccuparsi. La dama di Uomini e Donne ha così deciso d’interrompere il silenzio e svelare il motivo che, per diverse ore, l’ha tenuta lontana dai social. Ida che si è recentemente concessa una vacanza in Calabria con il figlio e che si è lasciata andare ad un amaro sfogo contro gli haters, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una sua foto scattata mentre era al pronto soccorso.

Ida Platano di Uomini e Donne furiosa: "Se toccate mio figlio mi arrabbio!"/ Attacco agli hater: "Basta!"

Nella foto condivisa si vede il braccio di Ida che ha spiega di non essere stata bene e di essersi recata al pronto soccorso per una serie di accertamenti. “Ciao belli miei…Volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene…”, ha scritto la dama del trono over.

Ida Platano rassicura i fan

Tornata a casa, dopo essersi leggermente ripresa, Ida è tornata su Instagram rassicurando tutti i fan sulle sue condizioni. “Vi ringrazio per tutti i messaggi. Non era mia intenzione farvi preoccupare”, ha esordito Ida. “Adesso sto meglio. E’ iniziato tutto con delle emicranie fortissime che non avevo mai avuto e, da lì, il mio medico mi ha detto di andare al pronto soccorso”, ha aggiunto.

lda Platano/ La polemica sul figlio non si placa: "Lo cresco come dico io"

“Adesso mi riprendo velocemente”, ha concluso prima di salutare i fan che aspettano il suo ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove, probabilmente, ritroverà anche Riccardo Guarnieri.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano sbotta prima di Uomini e Donne/ "Non parlate di mio figlio. Denuncerò..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA