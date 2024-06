Ida Platano, insulti choc su Instagram dopo Uomini e Donne/ Lei sbotta: “Nauseante, schifoso”. Cos’è accaduto

Ida Platano riceve insulti continui da un hater su Instagram: l’ex tronista di Uomini e Donne mostra tutto e si sfoga

Il suo percorso da tronista a Uomini e Donne si è concluso da poche settimane e senza l’ambito lieto fine, così Ida Platano è tornata alla sua vita lontana dai riflettori, ancora alla ricerca dell’amore. Certo, questi mesi le hanno donato una rinnovata visibilità che, come sempre accade, porta nuovi fan ma anche nuovi hater. Proprio uno di questi ha iniziato ad insultarla senza sosta, portando Ida a denunciare pubblicamente cosa le sta accadendo.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso la chat provata di Instagram piena dei comenti negativi di questa persona, arrivata ad insultarla come donna e soprattutto come madre. In un post in particolare, condiviso da Ida (che trovate alla fine dell’articolo), questa persona arriva a dirle cose oscene, che Ida ha così commentato: “Cattivo, nauseante, rivoltante, stomachevole, schifoso!“

Ida Platano furiosa: “Prenderò provvedimenti!”

Dopo aver mostrato ai sui follower alcuni dei massaggi ricevuti da questo hater, Ida Platano è poi apparsa in video per rispondere personalmente agli n. “Che schifo, – ha esordito l’ex dama del trono Over di Uomini e Donne – lo sapete benissimo che non mi toccano per niente questi commenti, ci sono tanti commenti negativi ma chi se ne frega, queste persone hanno una vita tristissima e quindi si sfogano.” Non può tuttavia sorvolare sugli insulti che le arrivano in merito al suo ruolo di madre, motivo per il quale Ida ha così annunciato: “Per quanto riguarda il mio ruolo di madre, lì non ce n’è per nessuno, prenderò provvedimenti“.

