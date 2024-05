Pierpaolo Siano: “Ecco perché non ho più corteggiato Ida Platano”/ L’ex Uomini e Donne svela la verità

Pierpaolo Siano e l’addio a Ida Platano e Uomini e Donne

Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano, a distanza di settimane dall’addio a Uomini e Donne, torna a parlare del percorso fatto all’interno del programma di Maria De Filippi svelando anche il motivo che l’ha spinto a lasciare definitivamente la trasmissione rinunciando, così, ad Ida Platano. Pierpaolo Siano era giunto all’interno del programma con il trono di Ida già in corso. Sin dalle prime esterne era riuscito a catturare le attenzioni di Ida strappandole anche un bacio a stampo.

Con le settimane, però, le attenzioni che la Platano riservava a Mario Cusitore hanno allontanato Pierpaolo che, di fronte alle lacrime di Ida per Mario, al centro di una segnalazione con una ragazza con cui era stato visto mentre usciva da un B&B, ha preferito autoeliminarsi. Al centro dello studio di Uomini e Donne, durante l’ultimo confronto con Ida, Pierpaolo Siano ha usato parole durissime nei confronti dell’ex tronista con cui il rapporto si è concluso con una discussione. Oggi, a distanza di settimane, Siano torna a parlarne in un’intervista.

Pierpaolo Siano torna a parlare di Ida Platano dopo Uomini e Donne

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, Pierpaolo Siano ha parlato nuovamente della propria esperienza come corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne. Pierpaolo ha spiegato di aver deciso di presentarsi in trasmissione perché spinto dalla curiosità di conoscerla davvero. Dopo il feeling iniziale, però, qualcosa tra i due si è rotto e, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, ha ribadito quanto detto in studio durante l’ultima discussione con Ida.

“Io non sono la ruota di scorta di nessuno”, ha puntualizzato nuovamente Pierpaolo ribadendo di essere convinto che Ida abbia provato un vero interesse solo nei confronti di Mario Cusitore. L’ex corteggiatore, però, ha augurato il meglio ad Ida e augurandosi che resti fedele alle proprie idee.

