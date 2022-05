Ida Platano, la teoria sull’ultima cena con Riccardo Guarnieri / “I conti non tornano”

Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro delle polemiche

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a catalizzare l’attenzione mediatica su di sé a Uomini e donne, con il recente confronto tra i due avutosi al trono over. In occasione del momento tv piuttosto teso, Ida ha lamentato una mancanza di attenzioni da parte dell’ex storico palesatasi ad un invito a cena di lui, che avrebbe disatteso le aspettative di lei rispetto ad uno sperato preludio di un ritorno di fiamma con Guarnieri.

Quindi Ida ha accusato al centro studio Riccardo di illuderla a Uomini e donne su un possibile ricongiungimento di coppia, per visibilità e business, accuse che Riccardo Guarnieri non ha accettato dichiarando che avrebbe voluto trovare un’Ida Platano cambiata in positivo al dating show che li ha fatti conoscere.

A questa puntata è poi seguita un’intervista di Ida a Verissimo, dove lei non ha nascosto di provare “un amore immenso” verso l’ex storico Riccardo Guarnieri, tanto da dirsi speranzosa che tra loro potesse scattare presto il bacio del “ritorno di fiamma. E intanto a margine delle nuove vicissitudini dei due ex storici si solleva una polemica web, che vede molti utenti sui social sospettare che almeno uno tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri stia attuando una strategia di marketing. E a raccogliere le accuse web è in particolare l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi.

Nel dettaglio, l’ex volto del parterre over di Uomini e Donne ha rotto il silenzio via Instagram sulla polemica che vede coinvolti Ida Platano e Riccardo Guarnieri facendo luce su una teoria complottista sollevata da un utente:

” Comunque i conti non tornano! Oggi Ida era ospite a Verissimo (e già questo fa rider) e ha parlato della cena con Riccardo che è stata la causa dello scontro a Uomini e Donne… Era tutta un sorriso e le stelline agli occhi ed ha dichiarato che lui “non è un amore ma un amore immenso”. Subito dopo hanno mandato in onda il video con la lite con Riccardo… Evidentemente l’intervista era stata registrata prima della registrazione di Uomini e Donne, ma la cena c’era già stata. Mi chiedo: tutta la rabbia che è esplosa, addirittura tremava com non ho mai visto qualcuno tremare, dove l’aveva messa mentre chiacchierava con la cara Silvia?”.

Barbara De Santi rincara la dose sugli ex di Uomini e Donne

Ma non è tutto. Perché nella descrizione del post delle accuse velate ai danni di Ida e Riccardo, poi, Barbara De Santi invita sarcasticamente i due ex all’utilizzo degli apparecchi per l’udito Amplifon di cui alcuni protagonisti over della trasmissione di Maria De Filippi hanno fatto da testimonial in tv: “Secondo me Amplifon dovrebbe regalare gli apparecchi anche a questi”.











