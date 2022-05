Ida Platano malore a Uomini e Donne, crisi di nervi/ Fan preoccupati, cos’è successo?

Uomini e donne, è scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: lo stato di agitazione di lei preoccupa il web

E’ di nuovo scontro sui sentimenti al trono over di Uomini e donne, quando, nella puntata del 26 maggio 2022, Ida Platano e Riccardo Guarnieri discutono animatamente su un invito a cena del cavaliere riservato alla dama e che avrebbe a quanto pare compromesso l’atteso ritorno di fiamma tra loro, tanto voluto dai fan della storica coppia. Al centro studio, Ida appare visibilmente in difficoltà, trema e sembra in preda ad una crisi di nervi, tanto che non riesce a stare seduta, quando -al confronto con Riccardo- accusa il cavaliere di servirsi dei suoi sentimenti per visibilità e di non essere a Uomini e donne per la risoluzione dei loro problemi di relazione.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, lite a Uomini e Donne/ "Mi ha usata": Gianni sbotta

“‘Non ti avrei mai baciata, perché non sei una novità’… ma io mi devo sentire dire questo da te? -passa quindi all’attacco contro Riccardo, Ida, alludendo a ciò che più l’ha ferita della cena con il cavaliere, per poi rincarare la dose-, carezzine e coccoline solo per farti vedere…”. Accuse velate che lo tacciano di strategia di marketing per mero business e che Riccardo non accetta, tanto che esclama contro la dama: “Che vergogna… Due anni sono passati e a cosa sono serviti!”. Ma Ida non molla l’osso: “Mi hai detto ‘non me ne frega un c* dei tuoi sentimenti lunedì mattina…”. E Riccardo Guarnieri sbotta: “Mi fai girare i co*, non ti avrei mai detto una cosa del genere”.

Tina Cipollari attacca Riccardo Guarnieri: "Sei un farabutto"/ Lite a Uomini e Donne…

“Ida è veramente un peccato che tu ti stia ancora dannando dietro a quest’uomo”, sentenzia l’opinionista in studio, Tina Cipollari, prendendo le difese della dama Platano. Nel frattempo, il visibile stato di agitazione manifestato da Ida al trono over mette in allerta i fan della Platano, che per la maggior parte sui social invitano la dama a chiudere la storia malsana con il cavaliere. E la conduttrice Maria De Filippi le fa eco, quando Ida sorseggia dell’acqua tremolante: “Riccardo non sta bene se trema così, il tremore è dettato dalla rabbia”. “Ma io sto bene? Sta accumulando troppo su cose mai esistite e che io non ho detto”, è la difesa di Riccardo.

Alessandro e Pinuccia a Lecce/ Tina esplode a Uomini e Donne: "Non siete una coppia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gli utenti del web preoccupati per Ida Platano: i rapporti con Riccardo Guarnieri fanno discutere

Tra i commenti critici che il web rilascia sulla pagina Instagram di Uomini e donne, si leggono parole che tacciano la lovestory di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di essere un amore malato, tossico, che necessita di analisi: “Per quanto non mi stia simpatica Ida, dico che non è giusto trattare una donna così , e soprattutto mentre una persona sta male, la si aiuta, e Riccardo in questo caso è proprio caduto in un fosso”, “Non esiste amore in una relazione tossica, la loro è una relazione tossica”. E c’è anche chi tra gli utenti scommette sul motivo dell’invito a cena di Riccardo a Ida: “Secondo noi Riccardo Guarnieri ha inviato a cena Ida per rimanere in buoni rapporti con lei!!!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA