Ida Platano, nuova lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Maria avvisa Pierpaolo: “Svegliati”

Mario Cusitore contro Ida Platano a Uomini e Donne

Scintille tra Mario Cusitore e Ida Platano nella puntata di Uomini e Donne del 10 aprile. Il corteggiatore napoletano, stanco di sentirsi sott’accusa e di non riuscire a trasmettere ad ida ciò che prova, sbotta contro la tronista, convinto che lei abbia una preferenza per Pierpaolo. “Se devo fare il testimone di nozze, mi metto qua e vedo come va la vostra storia”, sbotta il corteggiatore napoletano, furioso di non riuscire neanche a ballare con Ida.

Ad intervenire è Maria De Filippi: “Quando lei accetta di sedersi sul trono, lo fa per cercare una persona che la accompagni nella sua quotidianità e la cerca davvero e non per fare un giro in televisione perché non le appartiene. Poi, per le storie passate, prova a non fare scelte avventate ed è giusto che vada a cercare una persona che non abbia delle ombre. Se in qualche modo ha la sensazione di essere presa in giro, per lei, è come una ferita aperta e quindi le balza più all’occhio. Oggi le ho detto che può anche scegliere qualora ritenesse di essere presa in giro da entrambi”.

Il consiglio di Maria De Filippi a Mario e Pierpaolo

Mario Cusitore, dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, prova a spiegare la propria posizione: “Magari sbaglio i modi, i termini, ma realmente ci tengo a te. Se mi arrabbio è perché voglio davvero arrivare a te. Per me è più importante uno sguardo, un abbraccio rispetto al messaggino”, si difende Mario. “Però, per lei, è l’unico modo di avere per dimostrarle di esserci e quindi se non lo mandi lei pensa che tu non sia interessato“, spiega ancora la conduttrice mentre Mario, poi, prova a ricucire il rapporto chiedendo ad Ida di ballare., Invito che la tronista accetta.

Dopo aver visto Ida Platano e Mario ballare e abbracciarsi, Maria De Filippi si rivolge a Pierpaolo, l’altro corteggiatore di Ida: “Ogni tanto svegliamoci nella vita. Mario ha fatto bene a chiederle di ballare, ma dopo il mio discorso resti qui. Una storia d’amore non è fatta di discorsi diplomatici all’ambasciata. Se quella signora seduta là vuole una storia stabile, tu resti in silenzio. Te lo dico perché dobbiamo darci una svegliata”, conclude la conduttrice che esorta Pierpaolo ad essere più istintivo soprattutto di fronte al rapporto tra Ida Platano e Mario.











