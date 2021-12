IDA PLATANO VS DIEGO TAVANI A UOMINI E DONNE/ “Non sto qui a fare il tuo zimbello!”

Il nuovo confronto tra Ida e Diego a Uomini e Donne finisce per diventare un’altra accesa lite. La dama recrimina al suo ex di non aver fatto gesti per riconquistarla: “Sono tre settimane che non mi dimostri niente. Ieri l’hai fatta scendere la nuova ragazze per cosa? Per vederla prima e poi dire che non eri pronto a conoscere un’altra? Prima però hai visto se poteva piacerti! Tu in questi giorni non mi hai dimostrato proprio niente!”, sbotta. Diego, d’altra parte, non accetta le sue accuse, ritenendole incoerenti: “Io lo avevo detto subito che volevo te. Tu che mi hai risposto? ‘Per me è chiusa!’ Che dovevo fare? Devo essere sempre lo zimbello qui dentro?” Ma dalla parte di Ida si schiera Tina Cipollari che accusa Diego di essere un “buffone”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dopo la pausa dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, Uomini e Donne torna in onda su Canale 5. Oggi, 9 dicembre, Ida Platano potrebbe tornare protagonista al centro dello studio dopo la forte delusione avuta da Diego Tavani. Ricordiamo che i due hanno iniziato una conoscenza che si è poi rivelata l’inizio di una bella storia d’amore, interrotta in modo busco e strano nello studio di Canale 5.

Ida e Diego hanno annunciato il loro addio al programma, per continuare fuori la loro conoscenza, ma lui si è tirato indietro un attimo dopo. Una grossa delusione per Ida, che ancora oggi non si spiega il comportamento del cavaliere che, intanto, sembra voler cercare di ricucire il loro rapporto. La dama sembrava pronta ad abbandonare Uomini e Donne anche da sola ma, alla fine, ha deciso di rimanere e continuare a cercare l’amore.

Intanto Diego Tavani non sembra voler mollare. Se per Ida non arrivano al momento nuovi cavalieri, per lui, proprio nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, potrebbero arrivare nuove dame. Le anticipazioni però ci svelano che il cavaliere continuerà a rifiutare di conoscere le signore arrivate per lui. Il motivo? Diego pare essere ancora scosso da quanto accaduto con Ida e, probabilmente, ancora legato a lei. Questo il motivo per il quale i due continuano a rimanere ‘fermi’ nelle nuove conoscenze. Un comportamento che potrebbe però attirare le critiche dei due opinionisti in studio.

