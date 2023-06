Ida Platano sbotta contro gli hater: “Sto con Alessandro perché lo amo”/ “Non ho bisogno di…”

Ida Platano e la storia con Alessandro Vicinanza

Ida Platano, dopo aver trascorso un meraviglioso weekend con Alessandro Vicinanza tra mare, sole e coccole, si scaglia contro gli haters che continuano a commentare i suoi post insinuando che lei continui ad avere una relazione con Alessandro solo per interesse. Serena, rilassata, abbronzata e sorridente, Ida risponde a tutti quelli che continuano a fare insinuazioni sulla sua relazione mettendo a tacere definitivamente tutti i rumors e le cattiverie nei suoi confronti.

Ida e Alessandro sono innamorati e fidanzati da più di sei mesi da quando hanno lasciato Uomini e Donne e sui social si mostrano spesso insieme condividendo con i fan i momenti che trascorrono insieme. Nonostante la relazione sia ormai stabile, qualcuno continua a non credere alla relazione e, stanca di leggere le continue insinuazioni sul suo conto, Ida ha deciso di zittire tutti in modo tranquillo ed elegante.

Le parole di Ida Platano

“Buongiorno belli miei, buon lunedì a tutti – ha esordito Ida su Instagram – Come state? Com’è iniziato questo lunedì per voi? Io mi sono svegliata benissimo. Ale è andato a lavorare. E io volevo iniziare un po’ così a parlare un attimo con voi, aprire una parentesi e chiuderla subito davvero”, comincia così lo sfogo di Ida Platano che poi svela cosa la infastidisce realmente. “Mi sono anche stancata e annoiata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive: “Tu stai insieme ad Alessandro solo per… No! No! E No! Scordatevelo. Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita”, aggiunge.

“Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre – ha concluso l’ex dama del trono over di Uomini e Donne – Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante”.











