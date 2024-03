Ida Platano, trono a rischio a Uomini e Donne?/ Nuova lite con Mario Cusitore, lui va via poi…

Ida Platano abbandona il trono di Uomini e Donne? Il rischio dopo le ultime liti in studio

Ida Platano si prepara a tornare protagonista nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne. Dopo l’attesa scelta di Brando, sarà lei la prossima a concludere il suo percorso nello studio di Canale 5. Certo, questo sempre se riuscirà a trovare la persona giusta e se riuscirà a portare a termine il trono senza abbandonarlo, come ha invece minacciato di fare nell’ultima registrazione di Uomini e Donne.

Ida Platano lascia il trono di Uomini e Donne?/ Delusa da Mario e Pierpaolo: poi il colpo di scena

Prima di arrivare a quel momento però, Ida Platano ha avuto modo di fare nuove esterne con i suoi corteggiatori Pierpaolo e Mario Cusitore. Nonostante le discussioni avute con quest’ultimo, Ida ha deciso di riportarlo in esterna ma, anche lì, le cose non sono andate bene. Si è accesa tra i due l’ennesima lite che ha portato il corteggiatore campano ad abbandonare l’esterna prima della scadenza del tempo, lasciando così Ida sola e amareggiata.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 25 MARZO 2024/ Angelo e Tiziana, ancora crisi

Ida Platano e Mario Cusitore, ancora problemi per la coppia a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore si sono poi ritrovati in studio. L’atmosfera pesante dell’esterna si è allora ripresentata. Dopo la messa in onda del filmato della loro esterna, Ida e Mario hanno nuovamente discusso in modo animato. Toni accesi e accuse non sono mancate tra la tronista e il corteggiatore che, alla fine, si è detto pronto ancora una volta ad abbandonare la trasmissione per sempre. Un immediato chiarimento è servito però a placare gli animi e portare Mario a rimanere in studio. Ida e il corteggiatore hanno infine avuto modo di chiarire, ma il percorso della tronista a Uomini e Donne si fa sempre più complicato, tanto da pensare ad un suo possibile addio precoce al programma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA