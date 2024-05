Ida Platano, tutta la verità sull’addio a Uomini e Donne/ “Purtroppo questo viaggio è terminato…”

Ida Platano, l’ultima riflessione su Uomini e Donne

Ida Platano chiude ufficialmente il capitolo Uomini e Donne con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram con cui non solo ringrazia tutte le persone che le hanno permesso di provare a trovare nuovamente l’amore. Con l’ultimo confronto in studio con Mario Cusitore, Ida Platano ha chiuso definitivamente il rapporto con Mario e il capitolo della sua vita nel programma di Maria De Filippi. “Belli miei, Era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso-fa sapere la dama del trono uscente-, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane”, scrive Ida.

“Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me”, aggiunge l’ex tronista.

Il messaggio d’addio al trono classico di Uomini e donne é social

Dopo aver accettato l’offerta di Uomini e Donne di provare a cercare l’amore come tronista, Ida Platano sperava davvero di vivere una favola d’amore. Il percorso, però, è stato totalmente diverso da quello che l’ex tronista si aspettava e Ida non nasconde la delusione per l’epilogo che ha avuto il suo ritorno a Uomini e Donne.

“Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato – conclude il post di addio a Uomini e donne, intriso di gratitudine della dama uscente verso la produzione del format-. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne. Grazie a tutti…Vi mando un abbraccio pieno di Amore. Vostra…lda”.











