Ida Platano, Uomini e Donne/ Bacio con Marcello, ma la dama lamenta…

Ida Platano sta vivendo un momento sereno della sua vita. Chiuso il capitolo Riccardo Guarnieri, si è concessa del tempo per superare la delusione e ricominciare da se stessa e da suo figlio. Nuovamente serena, la dama ha deciso di tornare a cercare l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi per Ida che è stata subito corteggiata da Graziano, giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla e corteggiarla. Le sorprese, però, aumentano quando Marcello, uno dei nuovi cavalieri del parterre, decide di chiederle di uscire.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Tra Graziano e Marcello, Tina sbotta: "Non conosci le.."

Nella scorsa puntata di Uomini e donne, Ida e Marcello hanno spiegato di essersi visti a colazione e di essere stati bene. Ida, però, non ha concesso alcuna esclusiva e sta continuando ad uscire anche con Graziano. Cosa accadrà nella nuova puntata?

Ida Platano e Marcello: nuova coppia a Uomini e Donne?

Nonostante non abbia concesso l’esclusiva, dalle prima anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che Ida Platano sia orientata a portare avanti la conoscenza con Marcello con cui ci sarebbe stato un nuovo appuntamento coronato da un bacio.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Graziano conquistato da lei: "Sei bellissima"

Ida si sarebbe detta felice della conoscenza con Marcello il quale, tuttavia, avrebbe commesso un passo falso addormentandosi. Un piccolo contrattempo che avrebbe portato Ida a riflettere sulla loro frequentazione. La conoscenza, dunque, andrà avanti o la dama deciderà di chiudere?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Ida Platano e Marcello addio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA