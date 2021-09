Ida Platano, Uomini e Donne/ Tra Graziano e Marcello, Tina sbotta: “Non conosci le..”

Ida Platano tra Graziano e Marcello. Dopo l’accesa discussione tra Isabella Ricci e Gemma Galgani, Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne Ida Platano. La dama sta conoscendo Graziano, giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere lei e Marcello, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Dopo aver visto Graziano, Ida ha visto a colazione Marcello.

“Ieri sera siamo stati bene e abbiamo una vena di pazzia che ci accomuna e ti ho detto che, per me, la conoscenza potrebbe continuare. Stamattina, dopo aver saputo di Marcello, ci sono rimasto male. Non ti sto facendo una scenata di gelosia perchè ci siamo appena conosciuti, ma mi sarebbe piaciuto saperlo“, spiega Graziano che ha poi offerto un caffè ad Ida e Marcello.

Ida Platano chiude con Graziano?

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Marcello ammette di essere stato infastidito dal gesto di Graziano. “Siamo diversi. Io, quando vedo una donna in compagnia di un uomo, non conoscendo il loro rapporto, non la metto in difficoltà“, spiega Marcello.

Dopo aver ascoltato il confronto tra Ida, Graziano e Marcello, Tina Cipollari punta il dito contro Marcello non capendo il suo fastidio e Ida: “Da quando non uscivi con nessuno, ora esci con due uomini contemporaneamente? Le mezze misure non le conosci?”, chiede Tina. “Meno male che ha ricominciato a vivere”, risponde Gianni Sperti difendendo la dama.

