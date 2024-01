IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ “Con Sergio mi sono sentita tanto desiderata”. Poi la lite con Mario

Ida Platano, parole importanti per Sergio e lite con Mario

Esterna importante per Ida Platano e Sergio che confessa, nella puntata di Uomini e Donne del 24 gennaio, racconta di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Ida che, in studio, non nasconde di essere stata bene. “Mi sono sentita tanto desiderata. Lui sa come prendermi, è riuscito a lasciarmi andare. C’è stata un’intimità“, spiega la tronista mentre Sergio conferma il proprio trasporto nei confronti di Ida senza aggiungere altro. Spazio, poi, all’esterna con Mario Cusitore. Il corteggiatore aspetta Ida in un cinema leggendole una lettera in cui spiega i propri sentimenti.

Mario, poi, arriva da Ida con la colonna sonora “mi piaci tu” di Ida Platano. A telecamere spente, poi, il corteggiatore racconta una parte importante della sua vita e, prima ancora che finisse il tempo, Mario dice di essere pronto ad andare via per tornare a Napoli e lavorare. Una frase infelice che fa infuriare Ida che, al centro dello studio, si scaglia contro Mario. “Io non stavo bene e mi sono ritrovata in esterna con una persona che non voleva stare con me”, sbotta Ida.

Ida Platano tra Ernesto Russo, Mario e Sergio

Ida Platano è sempre più concentrata sulla scelta dell’uomo con cui costruire una storia d’amore fuori dallo studio di Uomini e Donne sperando di trovare la persona giusta. Dopo aver dato spazio a David Mesa che ha poi lasciato la trasmissione, nelle ultime settimane, Ida si è concentrata sulla conoscenza con Mario Cusitore, Ernesto Russo e Sergio. Tre corteggiatori molto diversi tra loro che, però, sono riusciti immediatamente a catturare le sue attenzioni. Con Mario, il feeling è stato immediato al punto che, al centro dello studio, Isa ha spiegato di essere realmente interessata ma di non fidarsi.

Nonostante una segnalazione su Mario, infatti, Ida ha deciso di concedergli una seconda possibilità senza trascurare Ernesto e Sergio. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, la tronista si è sbilanciata soprattutto con Sergio.

Le parole di Ida Platano per Sergio a Uomini e Donne

Seduta al centro dello studio, Ida Platano, dopo aver rivisto l’esterna con Sergio, non nasconde l’emozione provata in quei momenti. “C’è stata un’intimità..”, ammette la tronista che di fronte ha anche Mario di cui continua a non fidarsi. Ida, infatti, ha sempre molti dubbi su Mario che, a dire della tronista, non fa nulla per riconquistare la sua fiducia.

Sergio, passo dopo passo, sta conquistando sempre di più le attenzioni di Ida non solo sfruttando tutto il tempo delle esterne ma anche dimostrandole il proprio interesse in puntata.











