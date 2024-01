Ida Platano, Uomini e donne/ Esterna con Ernesto e Sergio. Poi la lite con Alessandro Vicinanza

Ida Platano e la doppia esterna con Ernesto e Sergio

Ida Platano sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 18 gennaio, la tronista torna al centro dello studio per confrontarsi con i suoi corteggiatori. Ida ha portato in esterna Ernesto e Sergio. Quest’ultimo è l’ultimo corteggiatore arrivato in studio e con una sola esterna ha già conquistato le attenzioni di Ida che conferma di essersi trovata molto bene con lui e di volerlo rivedere. Con Ernesto non mancano alcune incomprensioni dovuti ad alcuni atteggiamenti della tronista che Ernesto non condivide. Diverso, invece, il discorso su Mario.

Anticipazioni Uomini e donne, puntata giovedì 18 gennaio 2024/ Ida Platano, nuovi dubbi su Mario

La Platano, dopo la segnalazione, ha deciso di tenere Mario e continuare a conoscerlo spiegando, però, di avere tanti dubbi e lasciando a Mario il compito di riconquistare la sua fiducia. Il 44enne, però, viene accusato da Ida e dagli opinionisti di non fare nulla per riconquistare la sua fiducia.

Ida Platano, scontro con Alessandro Vicinanza

Il passato, inoltre, torna a bussare alla porta di Ida Platano. Mentre è al centro dello studio per confrontarsi con Cristina Tenuta, Alessandro punta il dito contro Ida accusandola di pensare al suo percorso con Cristina e non al suo trono. Il cavaliere salernitano appare abbastanza infastidito dai commenti di Ida.

Perché Ernesto Russo ha abbandonato Uomini e Donne?/ Sgarro di Ida Platano: "Ho subito un lutto ma lei…"

Dopo il confronto con Cristina, Alessandro torna ad accomodarsi nel parterre dei cavalieri del trono over per poi scontrarsi con Sergio. Quest’ultimo, infatti, ha qualcosa da ridire su Alessandro dando il via ad una discussione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA