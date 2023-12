Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Ernesto: “Mi spinge a lasciarmi andare”

Ida Platano tra David, Mario ed Ernesto

Ida Platano, sul trono di Uomini e Donne, sta procedendo lentamente nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza, Ida non ha chiuso le porte all’amore mettendosi subito in gioco. Accettando il trono, tuttavia, ha deciso di non bruciare le tappe e conoscere a piccoli passi i suoi corteggiatori. Per la Platano, infatti, non è ancora arrivato il primo bacio da tronista anche se il suo interesse per i suoi corteggiatori è evidente. In attesa di nuovi corteggiatori, infatti, Ida sta conoscendo David, Mario ed Ernesto Russo.

L’arrivo di quest’ultimo non ha lasciato indifferente Ida che ha accettato non solo di conoscerlo, ma di portarlo subito in esterna. Ernesto le ha raccontato liberamente la sua vita colpendo positivamente la Platano.

Confronto tra Ida Platano ed Ernesto Russo

Dopo la prima e positiva esterna, Ida Platano ha portato nuovamente fuori Ernesto Russo. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 dicembre, ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, Ernesto e Ida si ritrovano al centro dello studio per un nuovo confronto dopo la seconda esterna.

La tronista non nasconde il suo entusiasmo per la conoscenza con Ernesto che, con il suo atteggiamento, starebbe aiutando Ida ad aprirsi. “Mi spinge a lasciarmi andare, a raccontarmi”, spiega in studio Ida che, tuttavia, non vuole farsi illusioni preferendo andare con calma.











