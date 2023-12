IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Mario: “Dopo averti visto litigare con Alessandro, volevo andare via…”

Confronto tra Ida Platano e Mario Cassatore

Dopo l’ingresso in studio, Mario Cassatore pone una domanda ad Ida Platano: “Tu sei predisposta a conoscermi? Dopo averti vista litigare con Alessandro ho pensato anche di andare via”, dice il corteggiatore spiegando di aver visto ancora un sentimento da parte di Ida per Alessandro. “Io sono predisposta a conoscerti e il motivo per cui ho accettato di fare questo percorso è perché mi dà la possibilità di andare piano e non tuffarmi a capofitto nelle cose”, spiega Ida.

“Io ho visto più alterato Alessandro che Ida che, invece, per me, cercava di frenarlo“, interviene Gianni Sperti. “Sicuramente non sono pronta al cento per cento, ma c’è tempo”, dice ancora la Platano. “Non ho fretta“, conclude il corteggiatore che decide così di restare per conoscere meglio Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto)

Ida Platano, esterna con Mario a Uomini e donne

Dopo aver conosciuto David Mesa, Ida Platano ha scelto di portare in esterna Mario Cusitore. Il corteggiatore è di Napoli, ha 44 anni e lavora a Radio Kiss Kiss. Il fascino dello speaker radiofonico non ha lasciato indifferente Ida che, in esterna, è stata omaggiata anche con un dono culinario. “Vuoi prendermi per la gola?“, è stata la domanda di Ida che ha poi chiesto a Mario il motivo per il quale ha scelto di corteggiarla al di là dell’aspetto fisico. “Mi piacerebbe scoprire da solo il tuo carattere”, risponde Mario che poi racconta la sua vita spiegando di aver attraversato un periodo complicato dal punto di vista lavorativo.

Rimasto disoccupato durante il periodo del covid, ma è ripartito cogliendo al volo l’occasione di lavorare per Radio Kiss Kiss. Una prima esterna che ha lasciato delle sensazioni positive ad Ida.

Ida Platano pronta a ripartire?

In studio, dopo l’esterna, Ida Platano e Mario si confrontano. La presenza di Alessandro Vicinanza in studio spinge il corteggiatore ad indagare sugli attuali sentimenti della tronista. “Io odio parlare degli ex e delle storie passate, ma vorrei rendermi conto a che punto sei e come stai perché qualcosa resta sempre” – le parole di Mario.

Ida Platano, dunque, ha davvero superato la storia di Alessandro Vicinanza durata undici mesi e con il quale si è scontrata nello studio dove il loro amore, ormai finito, è nato? Ida sembrerebbe pronta a voltare definitivamente pagina.













