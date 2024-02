IDA PLATANO ELIMINA MARIO CUSITORE A UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi: “Andato via in 30 secondi”

Ida Platano, accuse a Mario Cusitore

Ida Platano punta il dito contro Mario Cusitore che decide di lasciare la trasmissione. “Stanotte ho riflettuto tantissimo provando anche a trovare delle giustificazioni e sono arrivata ad una conclusione. Poi arrivo qui in studio e arriva una nuova segnalazione da una ragazza. E’ una segnalazione vera con chat e audio. Non hai capito niente di me, ho sentito tutti gli audio“, sbotta Ida Platano. Di fronte alle parole di Ida, Mario si alza e decide di andare via. “Maria non mi fermare“, dice Mario che poi saluta tutti e lascia lo studio.

“Ma c’è stato qualcosa tra questi due?“, chiede Tina Cipollari. “Ida spiega che dalle chat ha capito di non piacergli” aggiungendo di non sapere altro. “Sei serena?”, chiede Maria De Filippi e di fronte alla risposta negativa di Ida, Tina chiede ancora – “Allora perché l’hai mandato via?”. “Per me stessa Tina perché ho imparato a volermi bene”, risponde la tronista che ammette di essere molto infastidita da tutta la situazione. Maria, poi, aggiunge: “Se hai fatto quello che sentivi hai fatto bene. Mi sembra che di batoste ne hai già prese e poi lui non voleva toccare l’argomento perché è andato via in 30 secondi”. (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e la nuova segnalazione su Mario Cusitore

Ida Platano torna protagonista della puntata di Uomini e Donne del 12 febbraio e lo fa con un nuovo confronto con Mario Cusitore. Il corteggiatore 44enne è quello che, più di tutti, ha conquistato le attenzioni della tronista la quale, però, nonostante il forte interesse, a causa delle continue segnalazioni, ha perso fiducia. Nonostante ne abbia ricevute già diverse, Ida ha sempre provato ad andare avati concedendo nuove possibilità a Mario il quale ha sempre portato la propria spiegazione. Come svelano le anticipazioni di WittyTv e di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, nella puntata in onda oggi, Ida spiazza il pubblico per un’importante decisione proprio su Mario.

Sul trono, ida Platano spiega di aver ricevuto una nuova segnalazione su Mario, di aver pensato all’intera situazione per tutta la notte e di essere giunta così ad una conclusione.

Ida Platano e Mario Cusitore: arriva l’epilogo

Ida Platano racconta di essere infastidita dalle continue segnalazioni su Mario Cusitore, di aver pensato per tutta la notte alla situazione e di essere giunta ad una conclusione. La tronista, non fidandosi più di Mario di fronte alle continue segnalazioni, ha deciso di non concedergli più alcuna possibilità.

Ida, infatti, non riesce più a guardarlo come accadeva all’inizio del trono e di aver deciso di eliminarlo definitivamente nonostante l’interesse nei suoi confronti decide di eliminarlo. Una decisione che spiazza tutti ma che Ida porta avanti con fermezza.

