Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuove esterne con Mario e Pierpaolo: torna la pace?

Ida Platano e il ballo con Pierpaolo a Uomini e Donne

Ida Platano non è ancora pronta per una scelta non fidandosi totalmente dei suoi corteggiatori che, dopo averla delusa come ha spiegato lei stessa, stanno provando a riconquistare la sua fiducia. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 aprile, Mario Cusitore, dopo aver abbandonato ancora lo studio, è rientrato dichiarandosi innamorato di Ida che, tuttavia, non ha ceduto ribadendo di non fidarsi di lui anche se ha gradito le sue parole. Di fronte a tali parole, Pierpaolo ha reagito con ironia svelando di essersi, invece, innamorato di Maria De Filippi e restando al suo posto senza fare scenate.

Durante la puntata di Uomini e Donne del 19 aprile 2024, Ida Platano, dopo aver vissuto il momento al centro studio, è tornata al proprio posto e, durante un momento musicale, ha ballato con Pierpaolo provocando la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari provoca Mario Cusitore

Al termine del ballo, Tina Cipollari pone subito l’attenzione su quanto accaduto tra Ida Platano e Pierpaolo. “Ida sono contenta per te, ho visto che ballavi con Pierpaolo e l’hai guardato con occhi diversi. Ho visto anche che lo accarezzavi, vi ho visti complici. Non ti ho mai vista così con Pierpaolo e mi ha fatto davvero piacere”, dice Tina. “Allora ha ragione Mario quando dice di sentirsi il secondo rispetto a Pierpaolo perché tu dici che Ida è più presa da Pierpaolo“, commenta Gianni Sperti.

Maria De Filippi fa così notare il silenzio di Mario e Tina reagisce stuzzicando il corteggiatore napoletano: “Il copione non lo prevede oggi perché dopo la dichiarazione d’amore deve restare in silenzio” – le parole di Tina a cui Mario replica invitando la bionda opinionista a ballare. “Non posso ballare con te perché dovrei ballare con tutti quelli che me l’hanno chiesto e poi anche questa cosa è fatta per mettersi in mostra“, conclude Tina Cipollari.











